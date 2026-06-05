Diákok találták meg az 1800 éves luxusvillát a római középiskola alatt

Középiskolás diákok szóltak a tanáraiknak a különös, föld alatti helyiségekről, ezt követően a régészek egy nagy és fényűző, a Kr. u. 2. századból származó római házat tártak fel Rómában, a Colosseum közelében, írja a LiveScience.

Évek óta keringtek történetek a római Liceo Scientifico Cavour nevű középiskolában arról, hogy a tornaterem padlója alatt titokzatos szobák rejtőznek. Kiderült, hogy valóban így van. Több diák titokban lemerészkedett az iskola alatti járatokba, ahol egy ókori építmény maradványaira bukkantak. Az egyik tanáruk értesítette a hatóságokat, majd régészek érkeztek a helyszínre és kezdték meg a feltárást. Az ásatásokat követően a kutatók azt közölték, hogy a felszín alatti folyosók és helyiségek egy fényűző római villa részei voltak.

Fotó: Cantieri Narranti/Special Superintendency of Rome

Az iskola épülete eredetileg egy katolikus missziós kongregáció székhelye volt. Amikor a 19. század végén felépítették, az alapozási munkák során már megtalálták egy ókori római domus, azaz előkelő városi lakóház maradványait.

A környék különösen fontos a római történelem szempontjából, itt éltek olyan híres személyek, mint Marcus Tullius Cicero, Pompeius Magnus vagy Augustus is, akkor még Octavianus néven. A terület azonban kevéssé feltárt, mert az ókori rétegek fölé az évszázadok során sűrű, modern város épült. Az ásatások eredményeit május végén mutatták be. Eszerint a tornaterem alatt fennmaradt helyiségek egy előkelő házhoz tartoztak, amely a Kr. u. 2. század közepén épülhetett. A villa valószínűleg az Umbrius család egyik tagjának tulajdona volt.

Fotó: Cantieri Narranti/Special Superintendency of Rome

Erről a családról keveset tudunk, de eredetileg a Samnium nevű dél-közép-itáliai területről származhattak, nem messze Pompeii városától, amelyet a Vezúv kitörése Kr. u. 79-ben elpusztított.

A feltárás során a kutatók növényi motívumokat ábrázoló freskókat találtak a villa falain, valamint gazdagon díszített stukkókat a boltíves mennyezeteken. Az egyik helyiségből egy különleges mozaikpadló is előkerült.

Az iskola és a római műemlékvédelmi hatóság most együttműködik azon, hogy a lelőhelyet megnyissák a nagyközönség előtt. A tervek szerint idegenvezetőkként akár maguk a diákok is részt vehetnének a bemutatásában.

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