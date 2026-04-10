Rekonstruálták a Colosseum déli bejáratát és feltárultak a hatalmas építmény titkai

A Colosseum déli bejáratának restaurálására négyéves projekt keretében került sor. A cél az eredeti kialakítás léptékének és egységének helyreállítása volt. Felújították az aréna előtti, félkör alakú teret, egy fedett körfolyosós részt, amely földszinti gyalogos zóna volt, ahol a nézők áthaladtak, mielőtt elfoglalták helyüket – írja beszámolójában az Artnet News. Fénykorában a déli homlokzat travertinnel burkolt árkádokból és márványoszlopokból állt, amelyek közül néhány több mint 50 méter magas volt.

A Colosseum déli bejáratának új kialakítása Rómában. Az amfiteátrumot körülvevő, félkör alakú fedett folyosók vezették el a nézőket a kijelölt ülőhelyükhöz



A Kr. u. 7. századra azonban a monumentális bejárat részben összeomlott a talaj instabilitása miatt, amit földrengések, az építőanyagok újrahasznosítása és fosztogatás is tovább súlyosbított. A fedett körfolyosókat egy időben istállóként is használták. A 19. században a további állapotromlás megakadályozására téglából készült támpilléreket építettek be.

A mostani felújítás során nem állították vissza a hatalmas oszlopos árkádokat, viszont a teret az eredeti szintjére süllyesztették, visszaállítva a lépcsőket, és újraburkolták travertinnel – amelyet a Tivoli környéki kőbányákból szereztek be, ugyanonnan, ahonnan az eredeti Colosseumhoz is. Azokon a pontokon, ahol egykor oszlopok álltak, négyzet alakú travertin tömböket helyeztek el, amelyekre a látogatók leülhetnek. Az ívek alatt római számok olvashatók, amelyek az ülőhely-szekciókat jelölik.

A felújítás során a tér egy részét eredeti állapotában hagyták meg, így láthatóvá váltak az alapok, amelyek nem mellesleg segítettek a kutatóknak felderíteni az épület vízelvezető rendszerét is. A déli bejárat eredeti szintjének feltárása közben ezen kívül érméket, szobrokat, állatcsontokat és aranyékszereket is találtak.

A tér felújítását részben annak az új metróvonalnak a fejlesztési forrásai finanszírozták, amelynek egyik állomása mélyen a Colosseum alatt nyílik meg. A kezdeményezés egy korábbi restaurálást követ: a titkos föld alatti bejárat, a Commodus-átjáró helyreállítását, amely tavaly októberben nyílt meg először a nagyközönség előtt.

