Mexikó két ősi műtárgyat ki akar vetetni a Sotheby's aukciójáról

A mexikói kormány követeli két, mexikói eredetű műtárgy visszavonását a Sotheby's New York-i aukciójáról, amelyet ma, azaz június 18-án tartanak. A hatóságok szerint ezek az ország kulturális örökségének részét képező tárgyak, és vissza kell kerülniük a mexikói állam tulajdonába, számol be az UPI hírügynökség és az Art Newspaper szaklap cikke is.

A mexikói Nemzeti Antropológiai és Történeti Intézet (INAH) szakértői vizsgálata nyomán a kulturális miniszter, Claudia Curiel de Icaza bejelentette, országa már jogi és diplomáciai lépéseket is tett az árverés megakadályozása és a tárgyak visszaszerzése érdekében.

Egy, a Mezcala-kultúrához tartozó figura, 40–60 ezer dollár közti becsértékkel Forrás: Sotheby's

Az ügy egy szélesebb körű kampány része. A „My Heritage Is Not for Sale” (Az örökségem nem eladó) nevű kampány célja a mexikói régészeti leletek külföldi értékesítésének megakadályozása. A kulturális minisztérium ebben a hónapban összesen 199 tárgy visszaszerzését vagy árverésük felfüggesztését kezdeményezte, három, Egyesült Államokbeli aukciót célozva. A Sotheby's egyelőre nem reagált a mexikói kormány kérésére.

Az árverőház katalógusa szerint az egyik vitatott műtárgy egy teotihuacani maszk, amely a klasszikus korszakból (Kr. u. 450–650) származik, a magángyűjteményben lévő tárgy becsértéke 30–50 ezer dollár. A New York-i árverésen több más mexikói prekolumbián műtárgy is szerepel: egy korai klasszikus kori maja edény (Kr. u. 250–450), 7–9 ezer dolláros becsértékkel; egy kisméretű, nőalakot formázó szobor Michoacánból (Kr. e. 1200–300), 15–25 ezer dollár értékben, és egy, a Mezcala-kultúrához tartozó figura (Kr. e. 300–100), amelynek becsült ára 40–60 ezer dollár. A mexikói hatóságok ezek közül két konkrét tárgy eltávolítását követelik, amelyeket a nemzeti kulturális örökség részének minősítenek.

Hivatalos adatok szerint 2019 és -24 között több mint 14 ezer tárgyat sikerült visszajuttatni Mexikóba különböző országokból, ami Latin-Amerika egyik legaktívabb kulturális örökség-visszaszerzési programjává tette a kezdeményezést.

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