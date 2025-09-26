Az e-bay-en talált régi levelek tárják fel a brit kolonialista múlt sötét részleteit

Saját családja gyökereit kutatva, egy férfi az eBay-en talált egy régi levelekből álló csomagot, amelyekből sok részletet megtudhatunk bizonyos jómódú brit családokról, amelyek rabszolgatartásból szereztek vagyont. A dokumentumokból digitális archívum létesült.

Ritka bélyegek és postabélyegzők gyűjtői árulták a neten azokat a 19. századi dokumentumokat, amelyek a rabszolgákkal, pamuttal, cukorral és kávéval kereskedő Sandbach, Tinne and Company nevű vállalathoz kapcsolódó családok életét tárják fel – írja cikkében a Guardian. Arra azonban, hogy a levelek a kolonializmus története szempontjából fontosak lehetnek, csak akkor figyeltek föl, amikor Malik Al Nasir saját családja történetét kutatva megvásárolta egy részüket, és digitális archívumot kezdett építeni belőlük. A levelek ma a Cambridge-i Egyetem Sandbach Tinne-gyűjteményének részét képezik, Isaac Newton és Charles Darwin irataival együtt.

Az új digitális archívum Al Nasir Cambridge-i doktori kutatásának és húsz évnyi munkájának része. Részletesen bemutatja, hogy a guyanai rabszolgatartásból miként alapozták meg vagyonukat egyes lancashire-i üzleti dinasztiák, köztük a liverpooli polgármester, Samuel Sandbach (1769–1851) családja, a Tinne család és a Gladstone-ok – a viktoriánus brit miniszterelnök, William Gladstone rokonai –, valamint, hogy miként formálták a brit társadalmat és egyben a globális kapitalizmust.

Az e-bay-en talált levelek Forrás: University of Cambridge / Genealogy, slavery and the digital archive

A Gladstone- és a Sandbach-családok a legnagyobb kedvezményezettjei voltak azoknak a kifizetéseknek, amelyeket a rabszolgaság 1833-as eltörlése után a rabszolgatartóknak fizettek, miután a ültetvénytulajdonosok kilobbizták, hogy a rabszolgáknak járó kártérítés inkább nekik járjon. A gyűjtemény tartalmazza a rabszolgák leszármazottainak anyakönyvi kivonatait, bemutatja, hogyan fonódott össze az ültetvények gazdasága és az ipari forradalom, valamint részletezi a kor meghatározó nyugat-indiai kereskedőinek üzleti és társadalmi ügyeit.

Saját guyanai őseinek kutatása során jött rá Al Nasir, hogy rokonságban áll a Sandbach családdal. Mint mondja, „a folyamat azért indult el, mert frusztrált, hogy mennyire nehéz megismerni a saját családom történetét. Semmi sem volt kategorizálva és digitalizálva, ezért döntöttem úgy, hogy megveszem a leveleket.”

Al Nasir, egy guyanai kereskedelmi hajós és egy walesi anya fia, Liverpoolban nőtt fel. Élete akkor változott meg, amikor az 1980-as években megismerkedett a költő - zenész Gil Scott-Heronnal. Könyve, a Searching for My Slave Roots (Rabszolga gyökereim nyomában) a történeti kutatásait fonja össze életrajzi elemekkel.

