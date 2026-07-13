10 ezernél több életet követelt Nyugat-Európában a júniusi rekordhőhullám

10 ezer 650 ember halálát okozta a június 22-től 28-ig tartó héten Európa nyugati felén tomboló hőség – közölte a Reuters hírügynökség a kontinens mortalitási adatait monitorozó EuroMOMO július 12-én publikált jelentésére hivatkozva.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) égisze alatt működő szervezet legfrissebb statisztikái szerint a havi átlaghőmérsékletet 3 Celsius-fokkal megemelő, a napi csúcsértékeket a Lajtától keletre, így Magyarországon is sorra döntő hőhullám Belgiumban és Franciaországban követelte a legtöbb életet.

A 27 tagország halálozási mutatói alapján kimutatott többlethalálozások magyarázata az EuroMOMO szerint az antropogén klímaváltozás által felerősített időjárási anomália, vagyis a tartós, éjszakára is alig enyhülő hőség egészségre gyakorolt negatív hatásai – főként az idősek és a krónikus betegséggel küzdők körében. A 65 éves és annál idősebb korosztályban 9 ezer halálesetet regisztráltak a tagállamok hatóságai – idézi a hírügynökség a jelentést készítő szervezet kommentárját.

Az Imperial College London és az Egyesült Királyság Meteorológiai Szolgálat által hétfőn nyilvánosságra hozott elemzés a Reuters szerint egyenesen azt állítja, hogy csak Angliában és Walesben 2700 ember halt meg hőséggel összefüggő okok miatt a májusi és júniusi hőhullámok alatt, ami egyben azt jelenti, hogy ebben az időszakban az ottani halálesetek 42 százalékát a globális felmelegedéssel szaporodó hőhullámok okozták.

Korábban többször is megírtuk, hogy miközben a globális hőmérséklet az iparosodást megelőző időszakhoz képest eddig 1,43 fokkal nőtt a fosszilis tüzelőanyagok égetése és a felszínhasználat változása következtében, Európa a leggyorsabban melegedő kontinens: az 1980-as évek óta kétszer olyan gyorsan melegszik, mint a globális átlag.