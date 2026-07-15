Rekordösszegért kelt el a világ egyik legteljesebb Tyrannosaurus rex példánya

A „Gus”-nak elnevezett őslény maradványai 50,1 millió amerikai dollárért kerültek egy egyelőre ismeretlen vevőhöz a keddi, New York-i Sotheby’s árverésen. A körülbelül 67 millió éves T. rex maradványait a Theropoda Expeditions nevű kereskedelmi vállalkozás munkatársai 2021-ben kezdték el feltárni egy Harding megyei dél-dakotai farmon, ahol három év után fejezték be az ásatásokat. Az egyik legteljesebb – a csontváz 183 fosszilis csontdarabot tartalmaz, így csontszám alapján körülbelül 61 százalékban teljes – formájában fennmaradt őslény lelet áruba bocsátása heves vitákat váltott ki a kutatók részéről: érveik szerint a magángyűjteménybe került csontvázak további vizsgálatai nem garantáltak, ugyanis a tulajdonos bármikor megszüntetheti a kutatók hozzáférési lehetőségét.

„Nagyon aggasztó az a jelenlegi tendencia, hogy a dinoszaurusz-kövületeket ritka műalkotásokként, óriási összegekért árusítják aukciósházakban, ahogyan az is, hogy a dinoszaurusz-kövületek státuszszimbólummá vagy árucikké válnak” – mondta Richard Butler, a Birminghami Egyetem gerinces őslénykutatója a Guardiennek. A Hell Creek Formáció krétakori kőzetsorozatában felfedezett maradvány őslénytani szempontból azért is jelentős, mert a koponya az eredeti csontok mintegy 82 százalékát tartalmazza, a csontvázban pedig olyan ritkán előforduló elemek is megtalálhatók, mint a villacsont, egy teljes medencecsont és mindkét lábfej. „Gus” rekordösszegű értékesítése előtt a legdrágábban eladott fosszília egy szinte teljesen fennmaradt stegosaurus volt, ami 2024-ben kelt el szintén a Sotheby’s aukcióján 45 millió dollárért.

„Gus” csontváza a Sotheby’s new yorki épületében Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Ráadásul a kutatási eredmények publikálásakor is akadályt jelenthet a fosszíliák magángyűjteményekben való tárolása: „amikor kutatási eredményeket publikálunk, biztosítanunk kell, hogy azok megismételhetők legyenek, vagyis más tudósok ellenőrizhessék adatainkat és eredményeinket, és megerősíthessék vagy megcáfolhassák következtetéseinket. Ennek egyetlen módja az, ha az általunk vizsgált dinoszaurusz-kövületek múzeumban vannak, ahol más kutatók számára garantált a hozzáférés” –nyilatkozta Stephen Brusatte, az Edinburgh-i Egyetem kutatója a Guardiennek. A másik probléma, hogy bár az árveréseken indulhatnának egyetemek és múzeumok is, Brusatte szerint „Ha egy ilyen dinoszaurusz több tízmillió dollárért kel el árverésen, akkor a tudósoknak, múzeumoknak vagy egyetemeknek gyakorlatilag nincs esélyük. Ilyen összegeket csak a szupergazdagok tudnak kifizetni”.

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