Nem a Z generáció, hanem a baby boomerek kezdtek el kevesebb alkoholt fogyasztani

Miközben a gyártók arra panaszkodnak, hogy a fiatalok egyre kevesebb alkoholos italt fogyasztanak, nem a Z generáció, hanem a baby boomer generáció vett vissza leginkább az alkoholfogyasztásból, állítja egy új felmérés. Eszerint a baby boomerek, vagyis az 1946 és -64 között születettek 71 százaléka fogyasztott alkoholt az elmúlt hat hónap során, 2 százalékkal kevesebben, mint három éve, ez pedig az összes generációs összevetésben a legalacsonyabb érték – állítja a globális italgyártó iparág piackutatója, az IWSR.

Ezzel szemben a Z generációsok (1995 és 2012 között születettek) legális alkoholfogyasztási korhatárt betöltött tagjainak 74 százaléka számolt be arról, hogy az elmúlt hat hónapban fogyasztott alkoholt. Három éve ez még 66 százalék volt és felzárkózást mutat felzárkózik a teljes felnőtt lakosság 76 százalékos arányához - ismerteti az eredményeket a Financial Times-ra hivatkozva az Ars Technica.

Marten Lodewijks, az IWSR elnöke az adatokat úgy kommentálta, hogy megdőlt az az elképzelés, amely szerint a Z generáció „a mértékletesség nemzedéke” volna. A kutatás valóban megkérdőjelezi a feltételezést, hogy a fiatalok okozzák a globális italipart sújtó gyenge keresletet és az értékesítés visszaesését.

Miután olyan jelentős szeszesital-gyártó vállalatok részvényei, mint a Diageo, a Pernod Ricard és a Brown-Forman, hosszabb ideje gyengén teljesítenek, vita kezdődött az iparágban arról, hogy a visszaesés oka az inflációs nyomás, vagy inkább a fogyasztói szokások változása. Ilyen például az egészségesebb életmód felé fordulás és az online társas kapcsolatok terjedése.

A tizenöt legnagyobb piac 32 ezres lakossági mintáján elvégzett felmérés azt mutatta, hogy a fogyasztók egy-egy alkalommal átlagosan 3,9 italt fogyasztottak a 2024-es és 2025-ös 4,4 italhoz képest. A baby boomerek fogyasztották a legkevesebbet, 2,6 italt. Természetes, hogy a hatvanas és hetvenes éveikben járók kevesebbet isznak, az eredmények azonban a vártnál nagyobb visszaesést jeleznek.

Az IWSR szerint valóban létezik a mértékletességi trend és ez tartós, életmódbeli döntésekhez köthető, ami inkább strukturális és nem ciklikus változást jelent. Összefügghet az anyagi helyzettel is, de a fogyasztás azokban a régiókban sem növekedett a jövedelmek emelkedésével párhuzamosan, ahol az emberek egyre többet keresnek.

Az alkoholfogyasztás világszerte csökken, ugyanakkor Indiában és Kínában emelkedést mutat: Indiában a magas jövedelmű, városi lakosság körében a fogyasztók aránya 77 százalék volt, a három évvel korábbi 67 százalékhoz képest. Kínában ugyanebben a fogyasztói csoportban az arány 89 százalékra nőtt a három évvel korábbi 86 százalékról.

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