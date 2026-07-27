Magyarország nagy részén fokozódik az aszály

Július közepén előrejelzett aggasztó aszályhelyzetet súlyosbítja, hogy a 2026. június 26. és július 25. közötti időszakban a kevés csapadék is rendkívül egyenlőtlenül oszlott el Magyarország területén – derül ki az Időkép meteorológiai szakportál július 26-án megjelent térképes összegzéséből. Míg a nyugati határvidéken átlagosan 30-50, helyenként 60 milliméter, a Dunántúl nagy részén már csak 15-35, Észak-Magyarországon 15-30, Közép-Magyarországon mindössze 10-20 milliméter hullott. Az Alföld jelentős részén viszont alig 5-15, a középső és délkeleti területein pedig mindössze 2-10 milliméter esett, így az agrártáj nagy részén súlyos csapadékhiány alakult ki.

Fotó: Időkép

A HungaroMet legfrissebb agrometeorológiai elemzése szerint az országban számos helyen előfordult záporokból hullott csapadék csak foltokban enyhíti a már így brutális mértékű aszályt, az eső „a legtöbb helyen olyan kevés volt, ami legfeljebb a talaj nedvességvesztését lassította”. Az ország túlnyomó részén az elmúlt 30 napban további száradás volt a jellemző. A középső és a keleti országrészekben nagy területen a 20 százalékot sem éri el a felső fél méteres réteg nedvességtartalma a növények számára hozzáférhető víztartalom arányában, és a mélyebb rétegekben sem jobb a helyzet. A telítettséghez képesti vízhiány a délnyugati határszél kivételével mindenütt meghaladja a 100 millimétert, nagy területen 130-170 milliméter között alakul – írja az állami meteorológiai szolgálat.

Fotó: HungaroMet

Az Időkép szakportál által megosztott középtávú előrejelzések ráadásul újabb, hosszantartó hőhullámot vetítenek előre. Augusztus 3-án „az ensemble átlag alapján országszerte 36–39 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. No, azért Európa többi részén sem fognak fázni az emberek. A jelenlegi számítások szerint tehát ismét súrolni a 40 fokot, de ilyen időtávlatban még simán magasabbra módosulhatnak a várt értékek”.

Fotó: Időkép