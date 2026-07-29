Paprikaspray-vel felszerelt drónokkal védekeznek az iskolai ámokfutók ellen Amerikában

Az Egyesült Államokban 1000 iskolai lövöldözés tört ki az elmúlt 3 évben, amelyek összesen 800 sérültet vagy halálos áldozatot követeltek – olvasható a statisztika a Campus Guardian Angel nevű amerikai cég weboldalán, ahol szerencsére megoldást is kínálnak a problémára: az általuk fejlesztett drónt. Az eszközt az ukrajnai háború fejlesztései inspirálták, a cég pedig azt ígéri, hogy a segítségével másodpercek alatt ártalmatlanítani lehet a lövöldözőt.

A drón működés közben Fotó: Campus Guardian Angel

Ehhez a drónoknak több eszköz is rendelkezésére áll: a gépek paprikaspray-vel és vaktöltényekkel vannak felszerelve, de található rajtuk egy üvegtörő hegy is, amivel a csukott ablakokon is át tudnak jutni (feltéve, hogy nem golyóálló üvegből készültek). A hegy emellett alkalmas arra is, hogy fizikai sérüléseket okozzon a támadónak. A drónokon sziréna, mikrofon és hangszóró is található.

Kommunikáció, paprika, sziréna

Bill King, a drón egyik fejlesztője, egykori tengerészgyalogos szerint a központból irányított drónok akár 15 másodpercen belül felszállhatnak ott, ahol megrendelték a szolgáltatást, és három-négy hullámban támadhatnak. A cél az, hogy feltartóztassák a támadót addig, amíg a rendőrök a helyszínre nem érkeznek. A kommunikációs lehetőségek ekkor is hasznosak lehetnek, a cég közleménye szerint tájékoztathatják a rendfenntartókat arról, hogy hol tartózkodik a támadó, milyen fegyvere van és így tovább.

A pilóták Austinból irányítják a drónokat, amelyek telepítésekor a cég munkatársai egy 3D-s térképet is készítenek a szolgáltatást megrendelő iskoláról. King fontosnak tartja kiemelni, hogy a drónokat kizárólag emberek irányítják, nem használnak mesterséges intelligenciát, ami szerinte megfelel a megrendelők igényeinek is.

Úgy tűnik, hogy a szolgáltatásra igény is mutatkozik: eddig négy georgia-i, három floridai és egy coloradói iskola fizetett elő a drónvédelemre, de valószínű, hogy a lista még bővülni fog. King szerint az lenne a legjobb, ha az Egyesült Államok összes oktatási intézménye előfizetne rá (mit mást is mondana, persze), de sosem kellene használni – szerinte már annak is visszatartó ereje lehet, ha a támadó tud erről a fajta védekezésről.