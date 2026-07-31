A jojódiéta messze nem olyan kártékony, mint sokan gondolják

Sokan vannak, akik miután leadnak a túlsúlyukból, egy idő után, részben vagy egészben vissza is híznak. A ciklikus súlyvesztésnek és súlygyarapodásnak ezt a folyamatát nevezik jojódiétának, jojóhatásnak, vagy testsúly-ingadozásnak.

Elterjedt nézet, hogy károsabb az egészségre, mint a tartós túlsúly, mivel károsítja az anyagcserét, fokozott izomvesztést okoz. Egy új tanulmány alapján azonban ezek a félelmek jelentősen túlzónak tűnnek.

A Koppenhágai Egyetem és a Német Diabéteszkutató Központ (DZD) kutatói több évtized kutatási eredményeit elemezve kevés meggyőző bizonyítékot találtak arra, hogy a testsúly-ingadozás tartós egészségkárosodást okozna. Elemzésük a The Lancet Diabetes & Endocrinology című folyóiratban jelent meg.

A kutatók megfigyeléses vizsgálatok, randomizált klinikai kísérletek és állatkísérletek eredményeit tekintették át, arra keresve a választ, hogy a testsúly-ingadozás megváltoztatja-e a testzsír mennyiségét, az izomtömeget, az anyagcserét vagy növeli-e a cukorbetegség és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

Nem találtak valódi bizonyítékot arra, hogy tartósan lelassítaná az anyagcserét. Arra sem, hogy minden egyes fogyási-visszahízási ciklus során nagyobb mértékű izomvesztés következne be, vagy hogy a szervezet végül több zsírt raktározna el, mint korábban.

A kutatók szerint amikor az emberek visszahíznak, testösszetételük hasonló lesz ahhoz, amilyen a fogyás előtt volt. Maga a visszahízás nem jelenti azt, hogy az illető egészségi állapota rosszabbá válna, mint a fogyókúra megkezdése előtt. A fogyás gyakran javítja a vércukorszintet, a vérnyomást és a koleszterinszintet, ha pedig a testsúly ismét növekszik, több kedvező változás eltűnik, de az adott személy visszatér a korábbi kockázati szintjére, és nem szenved el további egészségkárosodást.

Továbbra is a túlzott testzsír jelenti a legnagyobb egészségügyi kockázatot, míg az ismételt fogyási kísérletek jóval kevésbé ártalmasak, mint azt korábban általánosan hitték.

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