Jobban megy a fogyás, ha kevésbé változatos a diéta

Az elhízás világszerte komoly problémákat okoz: a magyar lakosság negyede elhízott, és több mint 5,5 millióan élnek súlytöbblettel, Amerikában pedig a súlytöbblettel élők és az elhízottak aránya eléri a 70 százalékot. Nem csoda, hogy bármi, ami csökkenti ezt az arányt, valóságos aranybányának bizonyul: a szemaglutidnak egyre több csodás hatást tulajdonítanak, de az sem véletlen, hogy mindig van valamilyen aktuális fogyókúrás divat, aminek vagy van valamilyen tudományos alapja, vagy nincs. Egy friss amerikai kutatásban most az állandóság szerepét vizsgálták a diétában, vagyis azt, hogy jobban lehet-e fogyni akkor, ha az ember gyakrabban fogyasztja ugyanazokat az ételeket, mint ha változatosabban táplálkozik.

A kutatók 112 elhízott vagy túlsúlyos önkéntes diétás szokásait vizsgálták 12 héten keresztül. A résztvevőknek a telefonjukon naplózniuk kellett, hogy mit ettek, és rendszeresen le kellett mérniük a testsúlyukat, ezeket az adatokat pedig az applikáció továbbította a kutatóknak, akik két szempont alapján értékelték a diétát. Az egyik a kalóriabevitel állandósága volt, ahol többek között azt vizsgálták, hogy mekkora az eltérés a hétköznapi és hétvégi fogyasztás között, a másik a fogyasztott élelmiszerek ismétlődése.

Fontos a rutin

Míg egy korábbi kutatás szerint a változatos étkezés elősegíti a fogyást, most ennek az ellenkezője derült ki: azok, akik gyakran ették ugyanazt, a 12 hetes időszak alatt átlagosan a testsúlyuk 5,9 százalékát veszítették el, míg a többiek csak a 4,3 százalékát. Mint kiderült, a konzisztens kalóriabevitel is fontos, minden 100 kalóriányi többlet 0,6 százalékkal csökkentette a fogyás mértékét.

Charlotte Hagerman pszichológus, a kutatás eredményeit összegző tanulmány szerzője szerint a kevésbé változatos étkezés kevesebb erőfeszítést és odafigyelést kíván, a rutin kialakulásával pedig az ember szinte automatikusan az egészségesebb vagy alacsonyabb kalóriatartalmú ételek javára dönt. A módszer vonzerejét tovább növelheti az is, hogy egy ismert étel esetében nem szükséges számolgatni sem a kalóriákat, a nagyobb változatosság viszont nagyobb csábítást is jelent: a diétán kívül is megfigyelték, hogy aki több étel közül választhat, jellemzően többet is eszik.

A kutatásnak volt egy meglepő eredménye is: azok, akik a naplójuk szerint hétvégén több kalóriát vittek be a szervezetükbe, mint hétköznap, szintén gyorsabban fogytak. Hagerman szerint ez csak első ránézésre lehet meglepő, és nem feltétlenül a valóságot tükrözi, inkább azt, hogy az önkéntesek a hétvégén kevésbé lelkiismeretesen végezték el a könyvelést. Bár a mostani kutatás alapján úgy tűnik, hogy van összefüggés a változatos táplálkozás és a diéta sikere között, a szerzők arra is figyelmeztetnek, hogy ez nem feltétlenül ok-okozati, ráadásul a vizsgálat csak a fogyókúra első 12 hetére terjedt ki, így a módszer hosszabb távú hatásairól még további vizsgálatok szükségesek.