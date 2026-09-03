Londonban kapták szaporodáson a trópusi betegségek terjesztésére képes egyiptomi csípőszúnyogokat

Először azonosítottak szaporodó invazív trópusiszúnyog-populációt Nagy-Britanniában, miután az egyiptomi csípőszúnyog (Aedes aegypti) faj egyedeire és lárváira bukkantak kelet-londoni otthonokban. Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) közölte, hogy a lakossági kockázat egyelőre alacsony, és nem találtak bizonyítékot arra, hogy a rovarok emberi fertőzést okoztak volna. Bár a faj korábban már négy alkalommal felbukkant a szigetországban, a mostani az első eset, hogy bizonyíthatóan szaporodni is tudott a helyi környezetben.

A trópusi és szubtrópusi területeken honos egyiptomi csípőszúnyog olyan kórokozók terjesztésére képes, mint a dengue-láz, a chikungunya- vagy a Zika-vírus. A szakértők feltételezései szerint a vérszívók leginkább járművekkel, csomagokkal vagy importált dísznövényekkel érkezhettek az országba.

Hím (felül) és nőstény (lent) egyiptomi csípőszúnyog Fotó: MAURO PIMENTEL/AFP

Bár a faj még nem tudott tartósan megtelepedni, mivel egy átlagos brit tél hideg időjárását továbbra sem élné túl, a kutatók szerint ez a jövőben megváltozhat. A globális felmelegedés miatt ugyanis egyre kedvezőbbé válnak a feltételek ahhoz, hogy az egzotikus, potenciálisan veszélyes fajok átteleljenek és megvessék a lábukat Európa hűvösebb régióiban is.

A hatóságok azonnali célzott irtást rendeltek el a lárvák elpusztítására, és szigorú megfigyelés alatt tartják az érintett londoni környéket. A természetvédelmi szakemberek a biobiztonsági előírások és a határellenőrzések szigorítását sürgetik a potenciális behurcolási útvonalakon, míg a lakosságot arra kérik, hogy a szúnyogok szaporodási felületeinek csökkentése érdekében szüntessék meg a kertekben és erkélyeken található pangó vizeket.

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