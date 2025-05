Először mutatták ki a nyugat-nílusi lázat okozó vírust szúnyogokból az Egyesült Királyságban

Most először mutatták ki brit szúnyogokból a nyugat-nílusi vírust, amely egyes esetekben súlyos idegrendszeri megbetegedést válthat ki – írta meg szerdán a New Scientist. A kórokozó, amelynek terjedését elősegíti a globális felmelegedés, Magyarországon is évek óta vezet emberi fertőzésekhez.

A brit egészségügyi biztonsági hivatal (UKHSA) közlése szerint a nyugat-nílusi lázat okozó vírus örökítőanyagának töredékeit egy rutin kutatás során észlelték gyötrő szúnyogokban (Aedes vexans), amiket 2023 nyarán gyűjtöttek a Nottinghamshire-ben található Idle folyó környékén.

A nagyrészt őshonos szúnyogok által terjesztett kórokozó, ahogy nemrég a Kiszáradó Síkság podcastünk harmadik epizódjában bemutattuk, tavaly Magyarországon 101 azonosított megbetegedést okozott. A fertőzöttek 1 százalékánál súlyos idegrendszeri tünetek, köztük agyvelőgyulladás jelentkezhet, ami akár halálos kimenetelű is lehet.

A brit kutatók a vírust csak a szerencsének köszönhetően észlelték egy normál surveillance kutatás során, ami eddig elsősorban Anglia déli és keleti részén monitorozta a szúnyogpopulációkat – ahol valószínűbbnek tűnt a lovakat és embereket fertőző nyugat-nílusi vírus felbukkanása. Arra egyelőre nincs bizonyíték, hogy az Európában egyre elterjedtebb vírus helyi fertőzést okozott volna az országban lovak vagy emberek körében.

„Legkevésbé sem lep meg – mondta a lapnak Matthew Baylis, a Liverpooli Egyetem epidemiológusa – évről évre számítottam erre, hogy észleljük majd a nyugat-nílusi vírust az Egyesült Királyságban”. A nyugat-nílusi vírus terjedését elősegíti a magas tavaszi és nyári hőmérséklet, a nyári szárazság, valamint az enyhe telek – amik gyakorisága mind nő az éghajlatváltozás következtében.

