Kiderült, hogy mi a legfőbb akadálya a Hold fenntartható benépesítésének

Ismert, hogy mivel évmilliárdok óta a Holdon landol a Föld légkörének egy része, a pólusok mellett a felszínen és a felszín alatt is jelentős vízjégkészletek találhatók.

Bármennyire is soknak tűnik a jelenleg elfogadott 1 milliárd tonnás becslés, ez a mennyiség a jelenleg a Nemzetközi Űrállomáson is alkalmazott 98 százalékos hatásfokú újrahasznosítási technológiák mellett sem lesz elegendő egy pár ezert fősnél jelentősebb méretű önfenntartó település vízellátásához – állítják a Frontiers in Space Technology folyóiratban megjelent tanulmány asztrofizikus szerzői.

A Phys.org portál ismertetője szerint a most publikált számítások megkérdőjelezik az amerikai űrhivatal, a NASA Holdra építendő első bázisának megvalósításában a Blue Origin nevű űrvállalata révén aktívan résztvevő Jeff Bezos terveinek létjogosultságát, és alapjaiban ingatja meg az Elon Musk által idén februárban bedobott önnövesztő városokról szóló koncepciót is.

Martin Elvis és Jonathan McDowel szerint ahhoz, hogy Bezos vagy Musk tervei érdemi gazdasági hatást gyakoroljanak az emberiség gazdaságára, vélhetően mindketten jelentős mértékű betelepüléssel számolnak – nagyjából a Föld lakosságának legalább 1 százalékával, azaz mintegy 80 millió ember letelepedésével.