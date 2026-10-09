Rejtélyes sziklaszirteket világít meg a reggeli napfény a Curiosity káprázatos felvételén

Szél által formált marsi sziklaormokat világít meg a reggeli napfény azon a lenyűgöző felvételen, amit kedden tett közzé az amerikai űrügynökség. A Curiosity panorámaképén kivehető sziklaszirtek a Gale-kráter közepén magasodó Mount Sharp hegyen találhatók, aminek megmászásába 2014-ben vágott bele a marsjáró.

A szél által kivájt jardangok a NASA Curiosity marsjárójának felvételén Fotó: NASA/JPL-Caltech

A helyi marsi idő szerint 8:30-kor, vagyis egy órával a napfelkelte után készített felvétel előtere kékes árnyalatban pompázik, miközben a horizonton a napfény jardangoknak hívott sziklaormokat világít meg. A marsjáró a látványt 2026. augusztus 11-én örökítette meg, nem sokkal azt megelőzően, hogy az 5000 méter magas hegyen elérte volna leszállóhelyéhez képest az 1000 méteres magasságot.

A teljes panorámaképet hat felvételből illesztette össze a NASA, megőrizve annak eredeti fehéregyensúlyát és ezzel a kép kora reggeli hangulatát Fotó: NASA/JPL-Caltech

A küldetésen dolgozó kutatók régóta várnak arra, hogy közelebbről megpillanthassák a szél által vájt sziklaréteget, aminek kialakulását egyelőre homály fedi. „A távoli, világos sziklaormok egy olyan kőzetréteg részei, aminek megjelenése jelentősen eltér azoktól, amin a marsjáró eddig áthaladt. Azt gondoljuk, hogy a réteg egykor szél által szállított üledék lehetett, talán homok, vagy akár közeli vulkáni tevékenységből a kráterbe fújt hamu” – mondta Ashwin Vasavada, a Curiosity küldetését vezető kutató a Reutersnek.

A Gale kráter és a közepén magasodó Mount Sharp egy illusztráción, amin a fekete ellipszis a jardang réteg elhelyezkedését jelzi Fotó: NASA/JPL-Caltech/ESA/DLR/FU Berlin/MSSS

A Mount Sharp északnyugati oldalát 16 kilométer hosszan borító réteg közel 3 milliárd éve rakódott rá a hegyre, azután, hogy a Gale-kráter tavai és folyói nagyrészt már kiszáradtak. A NASA azt reméli, hogy a Curiosity 2027-2028 körül éri majd el a jardang réteget, hogy műszereivel feltárhassák annak titkait.

A Curiosity 2012-ben szállt le a Gale-kráterben, ahol víz egykori jelenlétére és szerves molekulákra bukkant. A NASA másik, a néhány ezer kilométerrel arrébb található Jezero-krátert és környékét felderítő Perseverance marsjárója pedig egy évvel ezelőtt ősi életre utaló jeleket azonosított egy folyóvölgyben.