A WHO sem tudja, mi okozta a szibériai pestislaboratórium dolgozójának halálos tüdőgyulladását

Az egészségügyi világszervezet, a WHO október 10-én kiadott közleménye szerint továbbra sem tisztázott, mi volt az első számú oka annak a szövődménynek, amely egy pestis vizsgálatára szakosodott szibériai kutatóközpont dolgozójának tüdőgyulladását és október 2-án bekövetkezett halálát okozta – írja a Reuters.

Korábban megírtuk, hogy a kelet-szibériai Irkutszkban 1934-ben alapított Pestis elleni Kutatóintézet egyik alkalmazottjánál „ismeretlen etiológiájú tüdőgyulladást” diagnosztizáltak, a 28 éves Darija Sipilova pedig október első napjaiban elhunyt. A WHO mostani tájékoztatása szerint az oroszországi hatóságok arról számoltak be, hogy a laboratóriumi dolgozó és a vele kapcsolatba került személyek vizsgálati eredményei negatívnak bizonyultak a vizsgált, magas kockázatú bakteriális kórokozó tekintetében; az érintetteknél továbbra sem jelentkeztek tünetek, és nem azonosítottak további, az esettel összefüggő súlyos tüdőgyulladásos megbetegedést sem. (A pusztító középkori tömegjárványokat kiváltó Yersinia pestis baktérium kifejezetten virulens törzse egyébként bizonyítottan a mai Oroszországból terjedt át Európára.)

Az irkutszki kutatóintézet egyik laboratóriuma 2019 telén Fotó: HANDOUT/AFP

„A rendelkezésre bocsátott információk alapján... a WHO nem talált bizonyítékot az eseménnyel összefüggő folyamatos fertőzésterjedésre. Továbbra is bizonytalansági tényező, hogy az elhunyt laboratóriumi dolgozó esetében nem született megerősített diagnózis” – idézi a Reuters a WHO közleményét.

A közösségi médiában azután kezdtek terjedni a közegészségügyi kockázatokkal kapcsolatos, különféle összeesküvés-elméleteket tápláló aggodalmak, hogy a laboráns halála után az oroszországi a hatóságok közel 200 személyt karanténba és szigorú megfigyelés alá helyeztek.

Az orosz hatóságok közlése szerint mindenesetre az elhunyt laboratóriumi dolgozó korábban megkapta a szükséges védőoltásokat, szervezetében pedig nem találtak a munkájával összefüggésbe hozható mikroorganizmusokat. Október 8-i legutóbbi hivatalos jelentés szerint az illetékes hatóságok elvégezték az elhunyttal kapcsolatba került összes személy egészségügyi ellenőrzését, és a bevett protokollnak megfelelően teljes körű tájékoztatást adtak a WHO-nak.

A Reuters ugyanakkor emlékeztet rá, hogy a globális egészségügyi hatóságok a SARS-CoV-2 új koronavírus okozta COVID-19 pandémia kitörése óta fokozott figyelemmel kísérik a tisztázatlan eredetű, halálos tüdőgyulladásos eseteket, mivel a súlyos szövődményt kiváltó okok gyakran nem állapíthatók meg azonnal a szokásos módszerekkel.