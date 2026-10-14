Rejtett lehallgatókészülékre bukkant az OpenAI, az FBI őrizetbe vette a cég egyik szaúdi mérnökét

Az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) elfogta az OpenAI egyik munkatársát, akit azzal gyanúsítanak, hogy titkos hangrögzítő eszközt helyezett el a mesterséges intelligenciát fejlesztő cég San Franciscó-i központjában. Az amerikai igazságügyi minisztérium közleménye szerint a férfi ellen szóbeli kommunikáció eszközzel történő lehallgatása, illetve annak kísérlete miatt indult eljárás.

A Washington Post szerint a 35 éves szaúdi állampolgár, Abdulrahman Alfozan 2025 júliusa óta dolgozott az OpenAI-nál, október 9-én vették őrizetbe, és kedden jelent meg először a szövetségi bíróság előtt. Ha bűnösnek találják, akár öt év szabadságvesztést és 250 ezer dolláros pénzbüntetést is kaphat.

Fotó: U.S. Department of Justice/via REUTERS

A hatóságok szerint Alfozan szeptember 28-án egy vécépapírba rejtett eszközt dugott be egy vezetői tárgyalóban álló tévé USB-csatlakozójába, amit a cég munkatársai két nappal később, egy biztonsági átvizsgálás során fedeztek fel. A teremben rendszeresen tárgyaltak bizalmas ügyekről, köztük kutatásokról, termékfejlesztési tervekről és üzleti ügyekről.

A CNN szerint a hangrögzítő fejlett titkosítással és a megfigyelés kijátszására tervezett adattovábbító megoldással működött, és az OpenAI bizonyítékokkal rendelkezik arról is, hogy a férfi további eszközöket akart elhelyezni az irodákban. A minisztérium szerint a biztonsági kamerák rögzítették, ahogy Alfozan bemegy a tárgyalóba és benéz a tévé mögé, míg később a cég biztonsági munkatársai a táskájában egy második, hasonló lehallgatóeszközt is találtak.

Fotó: U.S. Department of Justice/via REUTERS

Ráadásul Alfozan állítólag egy AI-eszközt kérdezgetett az OpenAI épületeinek címeiről, tárgyalóiról, beosztásairól és a vezetők tartózkodási helyéről, a feleségéhez köthető chatbotfiókból pedig egy távolról működtethető lehallgatóeszköz megépítéséről és telepítéséről érdeklődtek. Az OpenAI végül a saját belső AI-modelljeivel azonosította, ki helyezte el az eszközt, és ezekkel derítette ki azt is, honnan származik. A cég közölte: semmi jel nem utal arra, hogy a férfi jogosulatlanul hozzáfért volna modellsúlyokhoz, forráskódhoz vagy ügyféladatokhoz. A vállalat a vizsgálat ideje alatt fokozatosan korlátozta a hozzáférését, illetve előbb szabadságra küldte, majd pénteken elbocsátotta.

Az OpenAI biztonsági incidenseinek sora tehát egyre csak bővül: Kalifornia főügyésze, Rob Bonta például a hónap elején iratok és adatok átadására kötelező idézést küldött a cégnek, az elszabadult AI-ágensek által végrehajtott hackertámadások miatt. Emellett a múlt héten az OpenAI három biztonsági kutatót bocsátott el érzékeny információk kiszivárogtatása miatt, és nemrég mondott fel a cég egyik vezető biztonsági szakembere, David Robinson is, aki szerint az AI-fejlesztők közel sem elég óvatosak a gyorsan fejlődő technológiával.