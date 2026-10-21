Óriási bírságrekord: 25 milliárd dollár megfizetésére kötelezte a Metát egy új-mexikói bíróság

Egy új-mexikói bíró szerdán 25 milliárd dolláros bírság megfizetésére kötelezte a Metát, miután az esküdtszék megállapította, hogy a vállalat félrevezette a felhasználóit – írja a Reuters. Az ügy a Cambridge Analytica-botrányból indult: a Donald Trump 2016-os elnökválasztási kampányában is dolgozó, azóta megszűnt politikai tanácsadó cég egy külső alkalmazáson keresztül akár 87 millió Facebook-felhasználó adataihoz jutott hozzá a beleegyezésük nélkül, és azokat választói profilok megalkotására használta.

Új-Mexikó főügyésze, Raúl Torrez szerint ez minden idők egyik, ha nem a legnagyobb bírságról szóló ítélete egy amerikai tagállamban bármilyen vállalat ellen.

Az állam 2021-ben perelte be a Metát azzal, hogy a cég hazudott a felhasználóknak arról, ki fér hozzá az adataikhoz, és hogyan kezeli a gyűlöletbeszédet és a félretájékoztatást. Az esküdtek szeptember 25-én a cég és vezetőinek 29 vizsgált állításából 26-ot félrevezetőnek találtak, és több mint 43 millió egyedi jogsértést állapítottak meg. Mivel az állami fogyasztóvédelmi törvény jogsértésenként legfeljebb 5000 dolláros bírságot tesz lehetővé, Francis Mathew bíró szerint akár több mint 219 milliárd dollár is indokolt lett volna, ezt azonban 25 milliárdra mérsékelte. A pénz a törvény szerint teljes egészében az állam iskoláihoz kerül.

Az összeg még a nagy vállalati botrányok mércéjével is kiugró. Meghaladja a BP-vel megfizettetett, nagyjából 21 milliárd dolláros bírságot, amit a 2010-es Mexikói-öbölbeli olajkatasztrófa miatt kapott a cég, valamint a Volkswagen dízelbotránya miatt 2016-ban kirótt, mintegy 14,7 milliárd dolláros amerikai büntetést is. A Cambridge Analytica-ügy miatt a Facebooknak 2019-ben már ki kellett csengetnie 5 milliárd dollárt az USA-ban, ami akkor rekordnak számított, míg az Európai Unióban a Google tartja a legnagyobb versenyjogi bírság rekordját az Android miatt – ezt idén júliusban 4,1 milliárd euróban véglegesítették.

A Metának rövid időn belül ez a második nagy pénzügyi büntetése: idén augusztusban egyezett meg 17,1 milliárd dollárért több amerikai tagállammal, amelyek azzal vádolták, hogy platformjai ártanak a tinédzserek mentális egészségének.

A közel kétbillió dollárt érő vállalat működését ugyanakkor ezek a bírságok sem rendítik meg. Gil Luria tech-pénzügyi elemző szerint a Meta valószínűleg fellebbez, és igyekszik elhúzni az ügyeket, így ezek érdemben nem is befolyásolják majd az értékét. Új-Mexikó mindenesetre hat hónapon belül már másodszor hozott ítéletet a cég ellen: márciusban egy másik ügyben arra jutottak, hogy a Meta félrevezette a felhasználókat a fiatalok biztonságáról, és végül összesen közel egymilliárd dollár megfizetésére kötelezték.

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