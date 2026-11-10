Elektromos fésűt fejlesztettek kopaszodás ellen kínai kutatók

Fésű alakú készüléket fejlesztettek ki kínai kutatók a becslések szerint több mint 1,5 milliárd embert érintő androgén alopécia, vagyis az örökletes, hormonális eredetű kopaszodás kezelésére, és egérkísérletekben jobb eredményt értek el vele, mint a ma használt gyógyszerekkel. A Detangle névre keresztelt eszközről a Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány számol be, a kutatást a pekingi Beihang Egyetem munkatársai vezették.

A szerzők szerint a kopaszodás kezelésének kulcskérdése, hogy a hatóanyag eljusson a bőr mélyébe: a szájon át szedett szerek (mint a finaszterid) egész szervezetre ható mellékhatásokkal járnak, a bőrre kent készítmények (például a minoxidil) hatékonysága viszont korlátozott.

A Detangle fogai közé eltérő magasságú elektródákat építettek, egy részükbe pedig hatóanyaggal tölthető üregeket alakítottak ki. Fésülködés közben az eszköz gyenge elektromos impulzusokat ad le, és a kutatók szerint az eltérő magasságú elektródák révén keletkező elektromos tér nagyjából kilencszer mélyebbre hatol, mint a bőrfelületi kezeléseknél. Két hatóanyagot juttatnak be egyszerre, egy VEGFA-fehérjét kódoló plazmidot, amely a szőrtüszők körüli érképződést serkenti, valamint egy SRD5A2-gént célzó siRNS-t, amely az 5-alfa-reduktáz enzim termelődését csökkenti. Ez az enzim alakítja a tesztoszteront dihidrotesztoszteronná (DHT), vagyis azzá a hormonná, amelynek hatására a szőrtüszők fokozatosan elsorvadnak.

A kísérletben mesterségesen előidézett kopaszodással küzdő egerek leborotvált hátát kezelték háromnaponta, 28 napon át. A kutatók szerint a Detangle-lel kezelt egereknél a leborotvált terület csaknem 100 százalékán nőtt vissza a szőr, míg a minoxidilt kapó állatoknál ez az arány nagyjából 70 százalék volt, de a finaszteridnél is jobb eredményt mértek. Emberen azonban egyelőre nem próbálták ki az eszközt, így nem tudni, mennyire fordíthatók le emberre az eredmények.

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