Az Európai Űrügynökség elkezdte vizsgálni azt az aszteroidát, aminek a NASA űrszondája korábban nekiütközött

Az Európai Űrügynökség (ESA) szerdán bejelentette, hogy a Hera nevű űrszondája elkezdte a Didymos aszteroida és az akörül keringő Dimorphos vizsgálatát – írja közleményében az ESA. A 2024-ben útjára indított űreszköz 25-30 kilométeres távolságból tanulmányozza az objektumokat az űrben, majd a következő hónapban még közelebb repül, és 20 kilométerre közelíti meg a Didymost. Az ESA kutatói szerint ez a művelet egyfajta „helyszínelésnek” tekinthető, ami az emberiség első bolygóvédelmi tesztje után kulcsfontosságú.

Az ESA kisautó méretű űreszköze 25 tudományos műszert, illetve két, cipős doboz méretű kisműholdat (CubeSatot) szállít, amelyek segítségével már elkezdte az úgynevezett előzetes jellemzési fázist, vagyis a kulcsfontosságú adatok gyűjtését az égitest párról. A későbbiekben a Hera ezekkel a speciális műszerekkel képes lesz pontosan feltérképezni a 151 méter átmérőjű Dimorphos, illetve a 780 méter átmérőjű Didymos felszínét, majd a kisebb égitest felszínére megkísérli a leszállást is. Az űrszonda küldetése során nem körpályán kering a vizsgált égitestek körül, hanem hajtóművei segítségével 90 fokban úgy módosítja az irányát, hogy egyfajta téglalap alakot írjon le, amivel képes tartani az égitestektől a 25-30 kilométeres távolságot.

A jelenlegi küldetés előzménye az volt, hogy 2022 szeptemberében a NASA 580 kilogramm tömegű DART űrszondája és a Dimorphos összeütköztek. A becsapódás eredményeként az esemény 10 ezer kilométeres körzetében törmelékfelhő szóródott szét, a kisbolygó keringési ideje pedig 33 perccel lerövidült. „Jelenlegi célunk az, hogy átfogó eredményeket gyűjtsünk, amelyek elősegítik a küldetés bolygóvédelmi célkitűzéseinek megvalósítását” – idézi az ESA közleménye Michael Kuepperst, a küldetés tudományos munkatársát. Ennek megvalósításához a Hera azt fogja először vizsgálni, hogy a becsapódás milyen hatással volt az égitest felszínére, és hogy milyen anyagokból áll annak felszíne.