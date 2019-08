Elfogyott a jég Alaszkában

Soha nem olvadt még el olyan korán a jég Alaszkában, mint idén, és úgy tűnik, hogy mostantól már hozzá is kell szoknunk ahhoz, hogy nyáron felolvad a jég északon. Most 240 kilométert kellene megtennünk az alaszkai partoktól ahhoz, hogy jeget lássunk, de télen sem sokkal jobb a helyzet: áprilisban sem fagy be a Bering-tenger, erre az eddigiekben még nem volt példa. A jövőben ez már hétköznapinak fog számítani.

Ed Blockley brit meteorológus szerint évente nagyjából 85 000 négyzetméternyi jég olvad el a sarkkörön, ezzel nagyjából egy skóciányi területet veszít el a jégmező évente. A szakértők szerint az olvadás a Csukcs-tengeren és Alaszka partjainál különösen gyorsan megy végbe. A mostani felmelegedés miatt még rosszabb a helyzet, mint a 2017-es nagy olvadáskor. Jeremy Mathis sarkkutató szerint példátlan felmelegedésnek vagyunk tanúi – ez pedig nem régi keletű, csak az elmúlt néhány évtizedben olvadt fel a több éves jégpáncél.

Még az erdő is ég

Rick Thoman klímaspecialista szerint épp a több éves, vastag jég elvesztése gyorsította meg az olvadást, a friss jég ugyanis érzékenyebb a felmelegedésre. A sarkkörön csaknem kétszer annyira emelkedik a hőmérséklet, mint a globális átlag, a melegedő vizek hatására pedig tovább rontanak a helyzeten. Thoman szerint a változás nem is lineáris: ha a hőmérséklet átlép egy küszöböt, több tényező is összejátszik, a fehér jég eltűnésével kevesebb hőt tud visszaverni a felszín, ráadásul a magasabb légrétegekben a sarkok irányába örvénylik a melegebb levegő.

A helyzetet tovább rontják a sarkkörön tomboló erdőtüzek, a még meglévő jégen megülő korom megint csak gyorsítja az olvadást, miközben további szén-dioxidot juttatnak a légkörbe. A mostani tűzvész az Európai Unió becslései szerint annyi üvegházhatású gázt juttattak a levegőbe, mint Svédország éves kibocsátása.