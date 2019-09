Félre mindent, itt vannak a legviccesebb állatfotók versenyének döntősei

A legviccesebb állatfotókat pályáztató Comedy Wildlife Photography Awards nevű verseny ötlete két brit természetfotós, Tom Sullam és PJ Hicks fejéből pattant ki, és 2015 óta rendezik meg. Miközben a vadvilág humoros oldalát igyekeznek bemutatni, valódi céljuk, hogy minden megjelenéssel felhívják a figyelmet a természetvédelem fontosságára, és a Földet veszélyeztető kihívásokra, mint például a műanyagválság, a csökkenő vízkészletek vagy a pálmaolaj-kereskedelem.

Az idei verseny 40 döntősét már kiválasztották, a győzteseket november 13-án hirdetik ki – a fődíjas a cím mellé egy egyhetes utazást is nyer szafarival a kenyai Masai Mara Nemzeti Rezervátum területére. A díj hivatalos oldalán meg lehet tekinteni az összes döntős fotót, és a közönségdíjra is lehet szavazni – mi most ötöt mutatunk meg közülük.

Egy hód, akit megihletett Edvard Munch ikonikus festménye Fotó: Facebook / Comedy Wildlife Photography Awards / Harry M. Walker

Vidám zebratársaság Fotó: Facebook / Comedy Wildlife Photography Awards / Peter Haygarth

A pitypanggal nem csak az embergyerekek szeretnek játszani Fotó: Facebook / Comedy Wildlife Photography Awards / Geert Weggen

ROFL Fotó: Facebook / Comedy Wildlife Photography Awards / Lloyd Durham

Ezt a pillanatot nem lehetett előre megtervezni Fotó: Facebook / Comedy Wildlife Photography Awards / Tilakraj Nagaraj

De érdemes végigböngészni a teljes 40-es listát, mert a válogatásban szereplő fotókon láthatunk például

medvét, amint a mancsába temeti az arcát;

szörföző pingvint;

két megilletődött makákót aktus közben

és rengeteg táncoló állatot.

