Az MTA társadalomtudósai szerint a lelkeket nem a kutatásaik mételyezik, hanem a tudatlanság

Rövid közleményben reagált a Freund Tamás levelével kirobbant botrányra a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) bölcsészet- és társadalomtudományi osztályainak három elnöke, Kertész András (Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya), Lamm Vanda (Jogtudományi Intézet) és Zsoldos Attila (Történettudományi Intézet).

„Tudósként, egyetemi oktatóként és az MTA bölcsészet- és társadalomtudományi osztályainak elnökeiként kiemelt jelentőségűnek tartunk minden olyan kutatást, és készek vagyunk közreműködni minden olyan tevékenységben, amely – a tudomány mindenkori állásának megfelelő, legmagasabb szintű szakmai kompetenciára támaszkodva – törekszik nyelvi, kulturális és történelmi örökségünk megértésére, dokumentálására és megóvására, valamint társadalmunk égető szociális és gazdasági problémáinak feltárására. A lelkeket nem e kutatások mételyezik, hanem a tudatlanság. Meggyőződéssel valljuk a bölcsészet-, társadalom- és természettudományok konstruktív egymásrautaltságát, valamint azt, hogy Akadémiánk jelenlegi és jövőbeni értékrendjét a magyar tudomány egészéért érzett felelősségnek kell vezérelnie.”

A Qubit hétfőn írta meg akadémiai forrásokra hivatkozva, hogy az MTA elnöki posztjára az a Freund Tamás lehet az egyik nagy esélyes, aki jelenleg egyszerre az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének igazgatója, az MTA alelnöke, valamint az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) irányító testületének tagja. A cikkben egy Orbán Viktor miniszterelnöknek küldött levél tartalmát is ismertettük, amelyben Freund először Palkovics László innovációs minisztert kritizálta, majd lesújtóan nyilatkozott a „kormányt folyamatosan kritizáló, gyengén teljesítő társadalmi kutatócsoportokról”, amelyek munkatársai az intézetük megszűnésével „egyetemi állásaikon akkor is túl fognak élni, és onnan tovább mételyezik a közéletet és a fiatalságot”.

Az agykutató szerdán egy, az mta.hu-nak adott interjúban kért bocsánatot a maga módján az érintettektől: „A megfogalmazásért a magukat érintettnek érző társadalomtudós kollégák elnézését kérem, a levél nem a nyilvánosság számára íródott.” Az interjúban elmondta, hogy MTA-elnökként nem is zárathatna be kutatóintézeteket, de ez nem is szándéka, az átvilágítások célja csak a „nemzetközi mércével mérhetetlen teljesítményt nyújtó csoportok” kiszűrése lenne.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: