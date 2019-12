Friss ENSZ-jelentés: Magyarország az egyik legnagyobb adóbevételt osztja el a legkevésbé progresszíven

Kora gyerekkori és élethosszig tartó befektetés. Az egyenlőtlenség ugyanis már a születés előtt hat, és az oktatásban, illetve az egészségügyben megélt különbségek még fokozhatják is. Az Egyesült Államokban a jól képzett szülők gyerekei háromszor annyi szót hallanak, mint azok, akik szociális segélyben részesülő családba születtek, ami persze a gyerekek későbbi teszteredményeire is kihat. Azoknak a szabályozói eszközöknek, amelyek ezt a problémát veszik célba, tehát ugyancsak már a születés előtt be kell avatkozniuk, és szükség van a kisgyerekek megfelelő táplálkozását, tanulását és egészségét célzó befektetésekre is.