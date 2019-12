Hollandia felhagy a „Hollandia” név használatával, de hogyan hívjuk majd az országot magyarul?

Hollandia a napokban bejelentette, hogy a jövőben megszűnik „csak Hollandia” lenni, és egy, az országimázs újraépítését célzó kampány keretében 2020-tól kiveszi a használatból mostani becenevét (Holland, magyarul Hollandia). Az ország hivatalos neve hollandul Koninkrijk der Nederlanden, angolul Netherlands, aminek magyar verziója nem is létezik, a hivatalos országnevet is úgy fordítjuk, hogy Holland Királyság.

A „holland” imidzs újratervezését nem véletlenül időzítették a 2020-as tokiói olimpia, valamint az Eurovíziós Dalfesztivál elé, amelyet jövőre „Hollandia” rendez majd. Az országmárka frissítése mintegy 200 ezer eurót emészt fel, és nemcsak az a célja, hogy „Hollandia” másképp jelenjen meg a nemzetközi porondon, hanem az is, hogy a turistákat az ország kevésbé frekventált részeibe irányítsa át az agyonlátogatott Amszterdamból és más turisztikai csomópontokból.

Tudni kell, hogy a Hollandia név az ország 12 tartományából csak kettőt jelöl: ez az Amszterdamnak helyet adó Észak-Holland, valamint Dél-Holland, ahol Rotterdam és Hága található. Az elnevezés végül az egész országra kiterjedt, olyannyira, hogy maga „Hollandia” is ezt használja, például hivatalos turisztikai szájtján, amelynek címe ebben a pillanatban is Holland.com.

Januártól azonban az állam megköveteli, hogy a cégek, az egyetemek, a nagykövetségek és a minisztériumok ezentúl hivatalos nevén emlegessék az országot. Ahogy a külügyminisztérium egyik szóvivője az EFE hírügynökségnek fogalmazott, „kissé furcsa, hogy Hollandiát külföldön csak az egyik kis országrésze nevével promotálják”.

Az országnak új logót is terveztettek, amely leszámol a hagyományos tulipánnal, és helyette egy stilizált NL rövidítést jelenít meg narancssárgában – amihez azt a magyarázatot fűzte a kormány, hogy szerintük ez jót tesz majd az exportnak és vonzza a befektetéseket.

Grafika: Hollandia kormánya

Ám az átállásban alighanem több van, mint annyi, hogy Drenthétől Zeelandig a többi tartomány is megkapja a neki járó elismerést: ez az új turisztikai stratégia egyik pillére is. Az átnevezéssel emlékeztetnék a turistákat, hogy vannak más tartományok is, nemcsak azok, amiknek benne van a nevében, hogy holland. Ezáltal, remélik, több turista látogat az ország kevésbé frekventált részeire is.

2018-ban a 860 ezer lakosú Amszterdamot 18 millió turista kereste fel, 2030-ra már 42 millió turistával kecsegtetik a várost az előrejelzések. (Magyarországon tavaly a KSH szerint 12,5 millió vendég fordult meg, Amszterdam a világ harmadik, Budapest pedig az ötödik leginkább elturistásodott városa.) A Guardian egy „holland” turisztikai hivatali dokumentumot idézve korábban azt írta, az állam szerint azonnal cselekedniük kell, ha uralni akarják a turisták áradatát. „A turisztikai célpontok reklámozása helyett itt az idő, hogy menedzseljük a turisztikai célpontokat.”

Már csak az a kérdés, hogy mi, magyarok hogyan nevezzük eztán „Hollandiát”?





