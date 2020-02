Egy 30 órás újszülött az új típusú koronavírus legfiatalabb fertőzöttje

Egy mindössze 30 órája született csecsemőnél mutatták ki az új típusú koronavírust Kínában, ami új rekordot jelent a legfiatalabb fertőzöttek között. A csecsemő február 2-án született a járvány gócpontjának számító Vuhanban, édesanyjánál már korábban kimutatták a vírus jelenlétét. A Hszinhua kínai hírügynökség szerint a 3,25 kilogrammal született csecsemő állapota stabil, és folyamatos megfigyelés alatt áll.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az újszülött még az anyaméhben fertőződött-e meg, vagy már születése után, a kórházban kapta el a fertőzést. „Ez az eset arra figyelmeztet, hogy ne zárjuk ki a koronavírus anyáról gyerekre való terjedésének lehetőségét” – mondta Ceng Lingkung, a vuhani gyerekkórház újszülöttosztályának főorvosa a Reutersnek. Egy másik szakértő szerint ugyanakkor lehetséges, hogy születése után, az édesanyja köhögése miatt fertőződött meg.

A már több mint 560 halálos áldozatot szedő, a fertőzöttek számában már a 30 ezret közelítő vírus (hivatalos nevén: 2019-nCoV) egyelőre kevés gyereknél jelentkezett, a fertőzöttek átlagéletkora egy friss jelentés szerint 49 és 56 között mozog. A korábbi koronavírusos járványoknál is hasonló volt a helyzet (a több mint 8000 SARS-fertőzött között 135 gyerek volt), de a 2016-os MERS esetében a klinikai gyerekorvosok szaklapja azt írta, hogy ennek az alacsony előfordulásnak az okai ismeretlenek.

Egy kínai pár kétnapos csecsemőjével Fotó: Cao Yang/XINHUA

A vírusokra általában jellemző, hogy a felnőtteknél sokkal komolyabb betegségeket váltanak ki, elég csak a bárányhimlőre gondolni. A New York Times cikke szerint a felnőtteket azért is érinthetik jobban az ilyen járványok, mert a más egészségügyi problémák (például cukorbetegség vagy magas vérnyomás) miatt gyengébb szervezetük kevésbé tud ellenállni a fertőzéseknek. Az ember természetes immunitása pedig egyébként is romlik a korral: „valami történik az 50. év környékén. Exponenciálisan romlani kezd, ezért látjuk azt, hogy a legtöbb fertőzés esetében az idősek között a legnagyobb az előfordulás” – mondta a lapnak Raina MacIntyre, a sydney-i Új-Dél-Walesi Egyetem epidemiológusa.

Az orvosok szerint az a legnagyobb kérdés, hogy a fertőzött, de tünetmentes gyerekek tovább tudják-e fertőzni társaikat. „Tudjuk, hogy általában a fiatalok – nemcsak a gyerekek, de a fiatal felnőttek és a tinédzserek is – érintkeznek egymással a legtöbbet a társadalomban” – mondta MacIntyre, aki szerint így azok a fiatalok, akik nem érzik magukon a vírus tüneteit, később nagyban hozzájárulhatnak a járvány továbbterjedéséhez.

Az új típusú koronavírust korábban Szingapúrban egy hathónapos csecsemőnél, míg Ausztráliában egy nyolcéves vuhani gyereknél mutatták ki.

