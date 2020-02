A koronavírus már a gazdaságot is megfertőzte

A kínai Vuhanban megjelent, globális pánikot gerjesztő koronavírus már elérte az autók, a mobiltelefonok és a luxusruhák piacát is: miközben Budapesten sorra jelennek meg a kínai boltokon a „vietnámi vagyok” feliratok, a nagyobb cégek is megérzik a krízis hatását.

A Kínában üzemelő alkatrészgyárak többségét a hatóságok első körben a holdújévig, január 25-ig bezáratták, de az esetek többségében a zárlatot ezután is meghosszabbították, így nehéz helyzetbe kerülhet a Volkswagen, a Toyota, a Daimler, a General Motors, a Renault, a Honda és a Hyundai is. A járvány hatására a CNN szerint 15 százalékkal csökken a szektor termelése az országban az első negyedévben, a mostani hírek szerint a gyárak legalább február 17-ig zárva is maradnak.

Mohamed El-Erian, az Allianz gazdasági főtanácsadója szerint az efféle válságok először ott bontakoznak ki, ahol a betegséget először észlelték, aztán viszont az egész világon képesek elterjedni. Az autógyáraktól eltekintve például problémák lehetnek az okostelefonok piacán is: a világ legnagyobb chipbeszállítója, a Qualcomm is a termelés jelentős visszaesésére figyelmeztet.

A kínai cégeknek rossz

A kínai piac már megérezte a vírus hatását: tizenöt éve nem voltak olyan rosszak az árfolyamok, mint egy hete, az elemzők pedig nem tudják megmondani, hogy vajon milyen hosszabb távú hatásai lesznek a fertőzésnek, legalábbis a piac szempontjából. Azt még senki sem tudja, hogy mekkora járványról van szó, ennek megfelelően az üzleti szereplők sem tudják, hova nyúljanak, a kínai hatóságok viszont gyárbezárásokkal próbálják elejét venni a fertőzés további terjedésének, amit a világpiac is megérez. A hivatalos kommunikáció sem segít sokat a dolgon, a kínai kormány elutasította a WHO és a CDC segítségét, valószínűleg azért, mert a betegség terjedése a vezetőség szerint rossz fényt vetne az ország egészségügyi helyzetére – miközben kínai források szerint minden segítő kézre szükség lenne.

Az autók és a mobiltelefonok mellett persze Kína idegenforgalma is megérzi a csapást: több légitársaság is törölte közvetlen kínai járatait, a hajótársaságok közül pedig a Royal Caribbean jelentette be pénteken, hogy a kínai, hong-kongi és makaói útlevéllel rendelkező állampolgárokat sem utasként, sem személyzetként nem szállítja a hajóin.

Mindenkinek rossz

Alex Joiner közgazdász szerint a mostani válság az egész világgazdaságon rajta hagyhatja a nyomát: Kína négyszer akkora teljesítményt tud felmutatni, mint a 2003-as SARS-járvány idején, így a visszaesés is sokkal látványosabb lesz.

A kutatók sem tudják, mi lesz a koronavírus további sorsa, amíg pedig az orvostudomány nem talál rá pontos forgatókönyvet, a gazdaság sem fog. A bizonytalanság felhajtotta a munkabéreket, a karanténok és a gyárbezárások pedig eleve lehetetlenné tették a munkát több városban, mindezt azután, hogy a kínai gazdaság az utóbbi idők egyik legrosszabb évét zárta tavaly. A kínai kormányzat elrendelte azoknak a munkásoknak a kifizetését, akik a karanténok miatt nem tudnak munkába állni, de ez a termelés hiányán aligha hagy majd nyomot. A beszállítók hiányát még az Apple-hez hasonló óriáscégek is megérzik.

A kínai piac már magában is megérzi a vírust: az idegenforgalom mellett a fogyasztás is csökkent, boltok, mozik és egyebek ezreit zárták be, az ország legnagyobb olajfinomítója is visszavett a termelésből. Azt senki sem tudja, hogy meddig és hogyan gyűrűzik majd tovább a járvány, az viszont bizonyosnak tűnik, hogy Kínában legalább három-négy hétre megáll az élet, ez pedig a világ második legnagyobb gazdaságának esetében egész biztosan nyomot hagy a globális piacon is. A Volkswagen egyelőre nem aggódik, de Klaus-Jürgen Gern közgazdász szerint ebből lehet még baj is: ha a Kínából érkező vegyi anyagok, autóalkatrészek, textilipari és elektronikus termékek termelésében továbbra is fennakadások várhatóak, nyersanyag vagy alkatrész híján a dél-koreai Hyundai után más gyárak is lehúzhatják a rolót – hogy meddig, azt még az immunológusoknak és a közgazdászoknak kell kitalálniuk, az mindenesetre valószínűnek tűnik, hogy a gazdaság is jobban megsínyli majd a mostani koronavírust, mint a SARS-ot.