Japán kutatók létrehoztak egy robotkisfiút, és arra tanítják, hogy érezze a fájdalmat

Az Oszakai Egyetem kutatói olyan robotot építettek, amelyet az emberekéhez hasonló érzésekre igyekeznek megtanítani – praktikus módon a fájdalommal kezdték. A kisfiú külsejű robot mimikája a programozás szerint úgy változik, ahogy áramot vezetnek belé, és a kutatók reményei szerint ez előbb-utóbb a mesterséges intelligenciára (AI) is hat majd, és a robot „megtanul érezni”.

Az Affetto nevű robot realisztikus fejének megalkotásakor 116 különböző pontot határoztak meg az arcon, amelyek mozgatásával élethű arckifejezéseket (mosoly, fintorgás, szemöldökráncolás) tudnak vele elvégeztetni. Minoru Aszada, a Japán Robotikai Társaság elnöke szerint a szintetikus fájdalomrendszerrel azt szeretnék elérni, hogy a gépek egyre több emberi érzés átélésére legyenek képesek, és végül erkölcsösségre és empátiára lehessen őket nevelni.

Aszada szerint Japánban egyébként is hisznek abban, hogy az élettelen tárgyaknak is van lelkük, így sokkal kevésbé néznek idegenként egy fém robotra, mint a nyugati világban. Affettót egyébként már 2018-ban bemutatták, de azóta folyamatosan fejlesztik, és mára a legjobban kidolgozott androidként emlegetik.

A mesterséges fájdalomrendszert az Amerikai Szövetség a Tudományos Fejlődésért (AAAS) éves konferenciáján mutatták be február közepén. Az arc felületén elhelyezett tapintási szenzorok a legfinomabb érintést is képesek észlelni, de a fájdalomrendszer bevezetése óta jobban különbséget tesznek az enyhe érintés és a nagyobb erejű ütések között, és ezt a modell mimikája is követi.

A meglehetősen optimista kutatócsoport szerint ez a legjobb módja annak, hogy az AI algoritmus megtanulja, milyen embernek lenni, és ha a robotok tudják, hogy milyen átélni a fájdalmat, másnak sem akarnak majd fájdalmat okozni, így képesek lesznek beilleszkedni a társadalomba.

