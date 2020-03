Afrikában is ketyeg az időzített koronavírus-bomba

A hivatalos adatok eddig azt sugallták, hogy Afrika Szaharától délre eső, több mint egymilliárdos lélekszámú területét megkíméli a világjárvány. Az amerikai Johns Hopkins Egyetem folyamatosan frissülő térképes adatbázisában rögzített bejelentett COVID-19 esetek alapján jelenleg is úgy tűnik, hogy a kontinensnek ezen a részén élőket kevésbé fenyegeti az új koronavírus. Csakhogy a valóságban más lehet a helyzet – írja a Science.

Erre utal az is, hogy miután az első eset észlelését követő tíz nap alatt 61-re emelkedett a fertőzöttek száma a Dél-afrikai Köztársaságban, Cyril Ramaphosa elnök március 15-én rendkívüli állapotot jelentett be.

Ennek értelmében március 18-tól tilos a belépés Olaszországból, Kínából, Németországból és az Egyesült Államokból, és ezekbe az országokba kiutazni sem lehet. Az eddigi szúrópróbaszerű, elsősorban a Kínából érkezett polgárokat érintő ellenőrzéseket kiterjesztik, és megkezdik a légúti megbetegedésekkel küzdők célirányos tesztelését is. A rendkívül állapot idején a 100 fősnél népesebb rendezvények is tilalom alá esnek Dél-Afrikában.

Vasárnap Uhuru Kenyatta kenyai elnök is bejelentette, hogy 30 napra minden országból megtiltják a beutazást, ahol akár csak egyetlen koronavírusos megbetegedés is előfordult. A rendelkezés értelmében csupán a kenyaiak és az ott letelepedési engedéllyel rendelkezők léphetnek be az országba, és nekik is karanténba kell vonulniuk, hétfőn (március 16-án) bezárják az általános és középiskolákat, a hét végéig pedig az egyetemeket is.

Ezzel párhuzamosan Ghána március 17-től azokból az országokból tiltja meg a beutazást, ahol kétszáznál több koronavírusos megbetegedést jelentettek az előző 14 napban. Namíbiában március 14-én jelentették az első két fertőzöttet, ott a kormány egy hónapra záratta be az iskolákat.

Teszthelyzet

A Science által megkérdezett dél-afrikai orvosszakértők szerint az alacsony esetszám egyik oka, hogy eddig alig-alig végeztek teszteket, és bár a jelenleg regisztrált vírushordozók mindannyian külföldön fertőződtek meg, ez nem jelenti azt, hogy ne adták volna tovább a kórokozókat másoknak is, akik viszont még nem jelentek meg az egészségügyi statisztikákban.

A tudományos magazinnak nyilatkozók szerint a szubszaharai országok többségében jelentős lehet a látencia, és csak idő kérdése, hogy mikor jelentkeznek a megbetegedések tömegesen. A térség alacsony szintű egészségügyi infrastruktúrája miatt a járvány megfékezése jelentősebb akadályokba ütközik, mint Délkelet-Ázsiában vagy Európában. A Science példaként az 50 milliós Kenyát hozza fel, ahol a 2015-ös adatok szerint mindössze 130 intenzív osztályi ágy szolgálja a gyógyítást.

Ugyanakkor az epidemiológusok úgy vélik, hogy a Szaharától délre eső Afrika COVID-19-el szembeni védekezését segíti a lakosság 20 év körüli átlagéletkora. A népességnek pedig alig 3 százaléka idősebb 65 évesnél, szemben a kínai 12 százalékkal.

