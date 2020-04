A Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikájának több alkalmazottja is megfertőződött a koronavírussal

Miután a Semmelweis Egyetem (SE) I. Sz. Gyermekklinikájának munkatársai közül többen is megfertőződtek a SARS-CoV-2 vírussal, a SE Neurológiai Klinikájának egyik neve elhallgatását kérő munkatársa arról tájékoztatta a Qubitet, hogy a klinika több alkalmazottja is megbetegedett. Mint elmondta, az első magyarországi fertőzöttek egyikének a tanára is a klinikán dolgozik, őt tudomása szerint mára a Szent László Kórházban kezelik. Az alkalmazott szerint két osztályt be is kellett zárni a klinikán, viszont a még bejáró dolgozókat csak március 25-én kezdték el módszeresen tesztelni. Azt nem lehet tudni, hányan fertőződhettek meg klinikán kezelt betegek és az ambulancián március eleje óta megfordult járóbetegek közül.

A Neurológiai Klinika vezetője, Bereczki Dániel neurológusprofesszor mellett kérdéseinkkel megkerestük a Miniszterelnöki Hivatalt, valamint a koronavírus-járvány kezelésére létrehozott Operatív Törzs információs vonalát is.

Beck András, a Semmelweis Egyetem sajtóreferensének válasza:

Az egészségügyi dolgozókra munkájukból adódóan kiemelt kockázatot jelent a koronavírus, háromszoros valószínűsége van annak, hogy elkapják a fertőzést. Ezért a Semmelweis Egyetem a szakdolgozók és orvosok védelme, a járvány megfékezése és a biztonságos betegellátás érdekében már március 11-től minden szükséges esetben saját hatáskörben biztosítja a folyamatos szűrést a munkavállalók és hallgatók számára, továbbá biztosított a panaszmentes kollégák szűrése is.

Az egyetem neurológiai klinikáján március 14-én annak ellenére azonosítottak egy fertőzött kollégát, hogy a klinika munkatársai nem oktatták azokat az iráni gyógyszerész hallgatókat, akikről március elején bizonyosodott be, hogy megfertőződtek koronavírussal.

Az egyetem rektorának utasítására a klinika valamennyi munkatársánál elvégezték a vizsgálatot, így még a betegség korai szakaszában tudtak azonosítani néhány fertőzöttet. Az intézkedéseknek köszönhetően az egyetem dolgozói között csak sporadikusan jelent meg a betegség, március 26. óta nem tudunk újabb megbetegedésről. A Semmelweis Egyetemen továbbra is folyamatos és biztonságos a betegellátás, rendelkezésre áll a megfelelő humánerőforrás.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: