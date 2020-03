Az ázsiai országok már nagyon készülnek a járvány második hullámára

A hivatalos statisztikák szerint a koronavírus-járvány egykori epicentrumában, Kelet-Ázsiában hetek óta csökken a járvány intenzitása, és egyre nagyobb problémát jelentenek azok a külföldi állampolgárok, akik újra beviszik a fertőzést az országokba. A COVID-19 második nagy hullámától tartva ezért több országban szigorítottak a járványügyi intézkedéseken.

Kína például ideiglenesen lezárja a határait a külföldiek előtt: a külügyminisztérium csütörtökön jelentette be, hogy szombattól kezdve még a Kínában tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárok sem léphetnek be az ország területére. Ez alól kivételt képeznek a diplomaták, valamint a szükséges gazdasági, kereskedelmi, tudományos, technológiai vagy humanitárius tevékenységet végző személyek, akik továbbra is igényelhetnek vízumot.

A COVID–19-járvány Kínában tört ki először, de – amennyiben a hivatalos adatoknak hinni lehet – a szigorú intézkedéseknek köszönhetően február közepén sikerült megállítani a fertőzések exponenciális növekedését, és az elmúlt hetekben már kevesebb mint száz új esetet regisztráltak naponta.

Eközben a járvány halálos áldozatainak száma Olaszországban és Spanyolországban is meghaladta a kínai adatokat, a teljes esetszámban pedig az Egyesült Államok előzte meg Kínát. A világ legnépesebb országában a legfrissebb adatok szerint összesen 81 340 fertőzöttből 74 588-an gyógyultak meg, 3292 halálos áldozat mellett.

Kínában több helyen már fel is oldották a belföldi korlátozásokat Fotó: NOEL CELIS/AFP

A másik távol-keleti bezzegországban, Dél-Koreában március második hetétől kezdve csökkentek jelentősen a napi új esetek, de a koreai járványügy tájékoztatása szerint az elmúlt napokban az importált esetek rontották a statisztikát. Csütörtökön 13 olyan koronavírusos személyt regisztráltak, aki külföldről hozta be a vírust az országba, ezzel az importált esetek száma 144-re nőtt.

Dél-Korea vasárnap szigorított a kijárási korlátozásokon, és az Európából hosszabb távra érkező személyeknek kötelező kéthetes karantént írt elő, függetlenül attól, hogy vannak-e koronavírus-fertőzéshez köthető tüneteik. Ezt péntektől kezdve az Egyesült Államokból érkezőkre is kiterjesztették. Dél-Koreában eddig 9332 esetet jegyeztek fel, ebből 4528-an meggyógyultak, és 139 haláleset történt.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Japánban, ahol még mindig nem rendeltek el országos veszélyhelyzetet, egyelőre csak Tokió környékét érintik a korlátozások: a 30 millió embert érintő tokiói agglomerációban arra ösztönöznek mindenkit, hogy a hétvégétől kezdve két hétig maradjanak otthon, az ország többi részén élőket pedig arra kérik, hogy ez idő alatt ne utazzanak a fővárosba. Bár nem kötelezik őket, több üzlet, mozi, étterem magától jelezte, hogy egy időre bezár.

Persze Japánban egész mást jelent egy nem kötelező érvényű kormányzati ajánlás, mint Európában, tehát valószínűleg nem kell attól tartani, hogy nem tartják be a szabályokat. A hétvégét megelőzően azért a tokióiak között is kitört a pánikvásárlási láz – a Bloomberg cikke szerint ezen a hétvégén múlik, hogy van-e szükség szigorúbb intézkedésekre. Japán 1387 koronavírusos esetet, 359 gyógyultat és 47 halálesetet regisztrált eddig.

Március 18-i fotó Szingapúrból – itt még nem ment annyira a távolságtartás Fotó: CATHERINE LAI/AFP

Szingapúr már eddig is felhasználta kiterjedt biztonságikamera-hálózatát és rendőrségi kapacitását a távolságtartási intézkedések betartatására, de egy új törvény értelmében péntektől már börtön is járhat azért, ha valaki szándékosan egy méternél közelebb férkőzik egy másik emberhez nyilvános helyen. A büntetés 10 ezer szingapúri dollárig (2,24 millió forint) vagy hat hónapos börtönbüntetésig terjedhet – az intézkedések április 30-ig hatályosak. Szingapúrban a 683 fertőzött közül 172-en gyógyultak meg eddig, és ketten haltak bele a COVID-19 betegségbe.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: