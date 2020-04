Így bánj az élelmiszerrel járvány idején

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) vasárnap tette közzé ismertetőjét arról, hogy mire érdemes ügyelni a COVID-19-járvány idején, amennyiben enni szeretnénk, és nem a háztájiban termeljük meg a napi betevőt.

Fertőzhet-e a COVID-19 koronavírus élelmiszerek közvetítésével?

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) szerint jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a vírus élelmiszer útján terjed. A köhögéssel, tüsszentéssel az élelmiszerek felületére kerülő vírus átvitelének lehetősége minimális, a terjedése elsősorban cseppfertőzés útján történik.

Szükséges-e gyakrabban fertőtleníteni a konyhai felületeket?

Igen, főleg azokat, amelyeket kézzel érintünk, például az étkezőasztalt, a kilincseket vagy a hűtő fogantyúját.

Hogyan fertőtlenítsük a konyhai felületeket?

A tisztítás és a fertőtlenítés két külön folyamat. A felületeket fertőtlenítés előtt tisztítsuk meg a felületi szennyeződésektől, ezzel azonban a kórokozó mikrobák a felületen maradhatnak. A fertőtlenítéshez vegyszeres kezelésre van szükség (hipóoldat vagy 70 százalékos alkohol). A fertőtlenítőszert a gyártó által javasolt koncentrációban hígítsuk, és a javasolt ideig hagyjuk a felületen, majd bő vízzel mossuk le az élelmiszerrel érintkező felületekről. A fertőtlenítőszerek használatakor mindig viseljünk védőkesztyűt, és kerüljük a fertőtlenítőszer gőzének belégzését, illetve tartsuk be az egyéb, a csomagoláson feltüntetett rendszabályokat.

Hogyan kell kezelni a háztartási hulladékot?

Akiknél a betegség tünetei jelentkeznek, és emiatt a háztartásban történik meg az izoláció, a fertőzésveszélyes hulladékot (például a papírzsebkendőt) dupla műanyag hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni.

Hőkezeléssel elpusztítható a koronavírus?

Igen. A koronavírus jellemzően 60 Celsius-fok feletti hőmérsékleten elpusztul, ezért biztonságos hőkezelés esetén (legalább 2 percen át tartó 72 fokos maghőmérséklet) az ételben esetleg jelen lévő vírus inaktívvá válik.

Melyek azok a pontok a konyhában, amikre különösen kell figyelni járvány idején?

A mosogató szivacsot préseljük ki és szárítsuk meg, sőt helyette használjunk inkább mosogató kefét, mivel az könnyebben tisztítható. A konyharuha szintén a vírusnak kedvező, nedves felület lehet, érdemes naponta cserélni. Minden esetben legyen külön kéztörlő. Kézmosásra használjuk a fürdőszobai mosdókagylót. A mosogatótálcát minden főzés után ecetes vízzel és tiszta szivaccsal, míg minden mosogatás után a mosogatószeres szivaccsal töröljük ki. A konyhai szemetes külső felülete könnyen szennyeződhet, naponta többször érünk hozzá, tisztítsuk meg hetente legalább egyszer. Betegség tünetei esetén a szemetest naponta fertőtlenítsük. Használjunk külön vágódeszkát a nyers húsokhoz, a zöldségekhez, a halakhoz, a pékáruhoz és a készételekhez. Mosogatásukhoz forró vizet használjunk. Főzés és étkezés közben kerüljük az telefon vagy a tablet használatát. Igyekezzünk gyakrabban szellőztetni a konyhában. Eltérő tisztaságú tevékenységek, az ételkészítés különböző fázisai között mossuk meg és fertőtlenítsük kezünket.

Mire kell figyelni csomagolatlan élelmiszerek vásárlása esetén?

A csomagolatlan zöldségeket, gyümölcsöket bő vízzel alaposan meg kell mosni fogyasztás előtt. Vásárlás során használjunk egyszer használatos kesztyűt, zacskót, fogóeszközt. Kerüljük a termékek kézzel való érintését, különösen pékáruk vásárlásakor. Betegség vagy annak gyanúja esetén kerüljük az élelmiszerüzleteket.

Milyen élelmiszert lehet lefagyasztani?

Húsféléket, halat, zöldségféléket, gyümölcsöket, vajat, túrót, készételeket. Fontos, hogy az egyes terméktípusokat elkülönítetten helyezzük el a fagyasztóban, úgy, hogy azok ne érintkezzenek.

Meddig tárolható a fagyasztott élelmiszer?

Függ a fagyasztás hőmérsékletétől, időtartamától. Igyekezzünk először a gyorsabban romló élelmiszereket elfogyasztani. A fogyaszthatóság ideje

baromfinál 3-4 hónap, marha-, bárány-, sertéshúsnál 4-6 hónap, darált húsnál 1-2 hónap;

halnál 3 hónap;

zöldségféléknél 12 hónap;

gyümölcsféléknél 9 hónap;

készételeknél 1-2 hónap;

vaj, vajkrém, túró esetében 3-4 hónap.

Vásárlóként mit tehetünk a fertőzésveszély csökkentése érdekében?

Csökkentsük a vásárlások gyakoriságát, és írjunk bevásárlólistát, amivel az üzletben töltött időt is csökkenthetjük. Lehetőség szerint háztartásonként egy valaki menjen vásárolni, így kisebb az esélye nagyobb tömegek kialakulásának. Az üzletbe lépés előtt fertőtlenítsük a kezünket, és ezt ismételjük meg vásárlás után is. Kerüljük az arc, a száj, az orr érintését. Tartsunk legalább 2 méter távolságot másoktól, sorban állás és vásárlás közben is. Lehetőség szerint válasszuk a bankkártyás fizetési lehetőséget. Aki beteg, ne menjen élelmiszerboltba.

Étrend-kiegészítők fogyasztásával megelőzhető a koronavírus-fertőzés?

Nem. Az étrend-kiegészítők nem alkalmasak betegségek megelőzésére vagy kezelésére. Az immunrendszer erősítése érdekében fogyasszunk friss zöldséget, gyümölcsöt, étkezzünk változatosan, és igyunk sok folyadékot, elsősorban vizet.

(Via Agrárszektor, Nébih)

