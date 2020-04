Izlandon 800 év után készül kitörni a magma a felszín alól

Január 21-től több ezer kisebb földrengést és 10 centiméteres talajszint-emelkedést észleltek az izlandi fővárostól, Reykjavíktól délnyugatra fekvő Reykjanes-félszigeten – számolt be róla a Guardian.

Az Izlandi Meteorológiai Szolgálat április elején közzétett jelentése szerint a szeizmikus tevékenységet a kéreg alatti magmafelhalmozódás válthatta ki, ami úgynevezett kiömléses (effuzív) típusú kitöréshez vezethet.

Az izlandi hatóságok tájékoztatása a lávakifolyás feltehetően érintené az izlandi légtéren áthaladó nemzetközi légiforgalmat, valamint az érintett területhez közel eső, korábban kiemelt turista célpontnak számító, természetes hőfürdőzési lehetőséget kínáló Kék Lagúnát, Grindavík városát és a Keflavík Nemzetközi Repülőteret is.

A Reykjanes-félsziget szeizmikus eseményei 2020 első három hónapjában Forrás: Icelandic Met Office

Az izlandi szeizmológia megfigyeléseket végző GeoSurvey adatai azt mutatják, hogy a területet öt vulkanikus rendszer találkozásánál fekszik, ennek ellenére a félsziget a 10-13. században volt utoljára szeizmikusan ennyire aktív. A legutóbb erupciós eseményeket, vagyis lávafolyásokat 1210 és 1240 között jegyezték fel. Ekkorra datálható hat komolyabb kitörés is. Ma egy ilyen esemény a GeoSurvey számítása szerint 2 centiméter vastag hamuréteggel borítaná a keflavíki reptér kifutópályáit.



Termálfürdőzés az izlandi Kék Lagúnában Fotó: Philippe TURPIN/Photononstop via AFP

Egy esetleges kitöréskor a szél irányától függően a vulkáni hamu Reykjavíkot is veszélyeztetheti, és a legpesszimistább forgatókönyv szerint számolni kell azzal, hogy a láva Grindavík városa felé áramlik, letarolva egyebek mellett a teljes infrastruktúrát, köztük a félsziget energiaellátását biztosító geotermális erőművet is. Az izlandi hatóságok által még januárban elrendelt készültségi állapotot fenntartva továbbra is napi 24 órában monitorozzák a térséget.

A Reykjanes Hőerőmű környezete az izlandi Reykjanes félszigeten 2018 decemberében Fotó: Patrick Gorski/NurPhoto via AFP

