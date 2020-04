Pléh Csaba: A távoktatás mutatja meg, milyen jól képzett értelmiségiek a magyar tanárok

A koronavírus miatti nehéz helyzetben bebizonyosodott, hogy milyen sok kezdeményezőkészség és önállóság van a magyar pedagógustársadalomban – mondta Pléh Csaba a Magyar Tudományos Akadémia honlapján szerdán megjelent interjúban. A nyelvész pszichológus arra számít, hogy a távoktatás kihívásaira adott válaszok miatt a tanárok megbecsültsége és tekintélye is nőni fog a jövőben.

Az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának elnöke szerint az iskolák bezárásával az egyébként egyre centralizáltabb oktatásban hirtelen decentralizált helyzet állt elő, ez pedig sok újítást, kreatív megoldást követelt meg a tanároktól és a diákoktól is. Bebizonyosodott szerinte az is, hogy a tanárok igen jól képzett értelmiségiek, akik képesek az új helyzetek megoldására, erre az innovatív erőre pedig a járvány után is érdemes építeni.

Pléh Csaba ezért azt is felvetette, hogy a távoktatáshoz alkalmazott rengeteg saját fejlesztésű megoldás és tananyag mellett a Magyar Tudományos Akadémiának is hozzá kellene járulnia a digitális oktatás további fejlesztéséhez, ehhez egy virtuális tanterv- és tananyag-fejlesztési intézet felállítását javasolta. Az Akadémia ezen az intézeten keresztül minősítené, akkreditálná a távoktatásban használt anyagokat, emellett folyamatosan fejlesztené a digitális oktatás módszereit és eljárásait.

A társadalom értékeli az erőfeszítést

Pléh Csaba elmondta azt is, hogy a digitális oktatás sok kihívás elé állította a pedagógustársadalmat, de a tanárok erőfeszítéseinek társadalmi visszhangja is kiemelkedően jó volt, egyre többen becsülik az új helyzetre való átállásra adott kreatív, előremutató megoldásokat.

Az MTA az iskolák bezárásakor a távoktatást segítő tananyagokat, applikációkat és programokat is közzétett, ezzel a nyelv-, történelem-, ének-zene-, fizika- és kémiaoktatást támogatták. A segédanyagok többsége eredetileg nem távoktatáshoz készült, kivéve a Zenesziget nevű ének-zenei applikációt, de hasznosíthatók az otthoni oktatásban is.

A jelenleg kialakult helyzet rávilágított arra is, hogy a hátrányos helyzetű diákok, régiók esetében nem mindig állnak rendelkezésre a távoktatáshoz szükséges technikai eszközök, Pléh szerint ezért az oktatásirányítás morális kötelessége az is, hogy mindenki számára egységes és magas színvonalú oktatást biztosítson.

