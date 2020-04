Megvan az első bizonyíték arra, hogy a fertőzöttek valós száma több tízszerese lehet a hivatalosnak

3330 felnőtt és gyermek szerológiai vizsgálata alapján a Stanford Egyetem kutatói úgy számolnak, hogy a Szilícium-völgyben a SARS-CoV-2 vírussal fertőzöttek valós száma a hivatalos adatok 50-85-szöröse is lehet.

A szerológiai teszt érzékenységét és megbízhatóságát vizsgálni hivatott nagymintás felmérés alapján Kalifornia közel kétmilliós Santa Clara megyéjében 48 és 81 ezer közé tehető azoknak a száma, akik április 1-jére már átestek a koronavírus-fertőzésen. Ehhez képest hivatalosan mindössze 956 koronafertőzöttet tartottak nyilván ugyanezen a napon.

Egy pár ezres minta, amennyiben valóban véletlen (és így reprezentatív), bőven elég lehet ahhoz, hogy kellő pontossággal megbecsüljön egy sokasági arányt, hányadot (amit jól jelez, hogy a nagyobb országok politikai közvélemény-kutatásai éppúgy pár száz fősek, mint a kisebbeké). A kutatócsapat Facebook-hirdetésekben toborozta az alanyokat, a mintát azonban átsúlyozták, hogy a fontosnak tűnő ismérvek szerint egybevágjon a megye lakosságának adataival. Ha ez valóban fontos hibákat igazít ki, akkor 2,24 és 3,37 százalék között kell legyen az az április eleji megyei fertőzöttségi ráta, amit húszból legfeljebb egy ilyen minta mérhetett volna félre. (Ezen a meggyőző vizualizáción lehet követni, hogyan működik mindez.)

Tehát a mintaméret nem lehetett volna eddig sem akadálya a sokatmondó véletlen teszteknek. Az viszont igaz, hogy az új teszt néhány tulajdonsága még ismeretlen, ezért is tarthatott ennyi ideig a Stanfordnak is kielemezni egy ilyen kis mintát. A vérsavóvizsgálat most felmért tulajdonságaira is tekintettel a kutatócsoport a 1,80-3,17 százalék vagy a 2,58-5,70 százalék tartományokba tette a húszból egyszer hibázó felmérésük eredményét. Mindeközben a 956 igazolt eset csak 0,05 százalékos átfertőződést jelentett volna.

A szorzó, amely megmutatja a hivatalos esetszám és a valós fertőzöttség viszonyát, a kaliforniai teszteredmények szerint minimum 50, de lehet, hogy 80 – mindenesetre lényegesen magasabb, mint amivel a szakértők eddig kalkuláltak. Ennek azért van nagy jelentősége, mert ez a szám a legtöbb fajta epidemiológiai modellezés egyik kulcsadata. Ennek segítségével lehet pontosabban meghatározni nemcsak a valós halálozási arányokat, hanem például a járvány aktuális állapotát is.

A néhány ezer ember szérumteszt-eredményéből kiinduló kaliforniai vizsgálat szerint a lakosság átfertőződöttségének a mértéke legalább 1,8, de legfeljebb 5,7 százalékos lehet.

A tünetmentesekről is tudni kellene, hogy elkapták-e a betegséget

A lakosság tömeges szerológiai tesztelése sok szakember szerint elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelő járványügyi döntéseket lehessen hozni. Miközben epidemiológusok és matematikusok többféle matematikai és epidemiológiai modell segítségével próbálták már kisakkozni a COVID-19 járvány lehetséges kimeneteleit, szakértők szerint a modellek is csak hipotézisek mindaddig, amíg megfelelő adatokkal alá nem lehet támasztani valamelyiket.

Ahhoz például, hogy biztosabbat lehessen mondani a magyarországi fertőzöttek számáról, több ezer, esetleg több tízezer ember vérszérumát kellene megvizsgálni, mert csak így derülhetne ki, hogy a valóságban hányan fertőződhettek meg és hordhatták ki a COVID-19-et lábon, teljesen tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel.

A stanfordi kutatók által most több mint 3 ezer ember bevonásával vizsgált szerológiai teszten van még mit finomítani. A gyorsteszt az előzetes vizsgálatok szerint 37 COVID-19 fertőzésre biztosan pozitív mintából csak 25-nél jelezte ki az antitestek jelenlétét, ugyanakkor 30 biztosan negatív minta egyikénél sem adott fals pozitív eredményt. Laboratóriumi körülmények között a teszt jobban teljesített, az immunglobulinok (Ig) közül az IgG jelenlétét minden mintán felismerte, míg az IgM esetében 85-ből mindössze 7 mintán nem jelezte ki. Az értékelők adatai szerint a teszt érzékenysége nagyjából 80 százalékos, a specificitása azonban közel tökéletes.

COVID-19 laborteszt Fotó: Wikimedia Commons

Az aktuális fertőzöttség kimutatására nem, de a fertőzés nyomán az azzal sikeresen megküzdők szervezetében termelődő antitesteket kimutató, specifikusan a COVID-19 betegségre fejlesztett szerológiai tesztre nagy lenne az igény, az Egyesült Államokban a napokban többfélét is piacra dobnak. További nagy mintás kutatások is folynak szerológiai tesztekkel: az amerikai Országos Egészségügyi Intézet (NIH) tízezer embert tesztel, a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) pedig ötezer egészséges önkéntes antitesttesztelésére készül.

A tömegek vizsgálatát megbízhatóan és bizonyítottan minden kétséget kizáróan biztosító teszt azonban még várat magára. Magyarországon is számos magánkórház kínálja a szervezetben a fertőzésre adott válaszként megjelenő antitestek kimutatását szerológiai tesztekkel, melyek megbízhatósága többnyire 70 és 90 százalék között változik.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: