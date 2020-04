Jane Goodall: A világjárvány esély a bolygó megmentésére

A mostani világjárvány alapvető oka, hogy nem tiszteltük eléggé a természetet és az állatvilágot – mondta Jane Goodall a Newsweeknek adott interjújában.

A világhírű primatológus szerint az emberiség eddig nem törődött eléggé az állatról emberre terjedő fertőzések globális járvánnyá terebélyesedésének kockázatával, pedig arra az amerikai tudományos újságíró, David Quammen 2012-ben megjelent Spillover (Átterjedés) című, a következő emberi pandémiát állati eredetűnek feltételező könyvében már évekkel ezelőtt felhívta a figyelmet.

„Nem tanultunk a 2000-es évek elején kitört távol-keleti SARS-járványból sem” – fogalmazott a főemlőskutatás és az etológia legendás alakja. Pedig Goodall szerint azzal, hogy az ember főleg Ázsiában és Afrikában egyre nagyobb területet hódított el a vadvilágtól, és ezzel együtt egyre szorosabb kapcsolatba került a vadállatokkal, óhatatlanul kitette magát az ilyen fertőzések veszélyének. Az Afrikában és Ázsiában dívó vadállat-fogyasztási szokások pedig csak fokozták ezt a kockázatot.

Jane Goodall 2019 júliusában Fotó: ROBYN BECK/AFP

Goodall szerint ugyanakkor a világjárvány esélyt teremthet arra is, hogy az emberiség változtasson fenntarthatatlan életvitelén is.

„A remény abban rejlik, hogy elegendő ember veszi észre, mi az, ami hiányzott eddig, hogy tömegesen akarják majd meggyőzni az üzleti és politikai döntéshozókat arról, hogy másképp kell dolgozniuk, más hozzáállással. Ugyanakkor a materializmus és az üzleti logika sajnos olyan, amilyen, ezért attól tartok, hogy a cégek még gyorsabban dolgoznak majd, hogy előteremtsék a kiesett bevételeket. Ez nagy dilemma, mert a vállalkozások, kereskedések bezárása miatt emberek vesztették el a munkájukat, és szenvednek.”

Másfelől viszont azzal, hogy a természet a pandémia nyomán fellélegezhetett – az iparvállalatok leállásával kitisztult a levegő olyan szennyezett helyeken is, mint Peking vagy Mumbai –, a primatológus szerint esély nyílt a változtatásra, csak meg kell találni az egyensúlyt, a megfelelő módszert a fenntartható fejlődésre. „Erről ne engem kérdezzen, az én tudásom ezt nem fedi le, de azért tudom, mit kéne tennünk” – fogalmazott Goodall.

A National Geographic A remény címmel mutatta be a héten Jane Goodall munkásságát feldolgozó dokumentumfilmjét. A film magyar nyelvű előzetese az alábbi videóban nézhető meg:

A riporter rákérdezett Goodallnál arra a nyilatkozatára is, amely szerint „a halál lesz a következő nagy kalandja”, amit a 86 éves kutató most így pontosított: „Amikor meghalunk, vagy nem történik semmi, amely esetben természetesen nem beszélhetünk kalandról, mert nem fogunk róla tudni sem. De ha mégis történik valami – amiben történetesen én is hiszek –, akkor annak a valaminek a felfedezése egész biztosan a legnagyobb kaland, amiben részünk lehet.”

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Korábbi kapcsolódó cikkeink: