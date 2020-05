Egy nemzetközi felmérés szerint a startupok kétharmadánál fél éven belül elfogyhat a pénz

A globális startup-ökoszisztéma elemzésével foglalkozó Startup Genome 45 országban készített felmérést arról, hogyan érintette a korai fázisú vállalkozások helyzetét a koronavírus-világjárvány okozta gazdasági leállás. Mint kiderült, a legtöbbnek alig néhány hónapra elegendő tartaléka van, miközben a befektetők is eltűntek, és várhatóan még egy darabig nem is térnek vissza – legalább is nem a járvány előtt megszokott mértékben.

Kínában például 57 százalékkal estek vissza februárban a kockázatitőke-befektetések, és ez az adat valószínűleg még lesújtóbb lenne, ha nem számítanánk azokat a befektetéseket, amelyekről már a járvány előtt megállapodtak, de csak februárban voltak esedékesek. De az USA-ban sem jobb a helyzet: „A Szilícium-völgy kockázatitőke-befektetői legalább néhány hónapig szünetelnek, de kevésnek van annyi tartaléka, hogy startupjai többségét meg tudja tartani” – szól a jelentés.

A startupok 74 százaléka kényszerült már legalább egy alkalmazottjától megválni a járvány kezdete óta, 26 százalékuknál pedig a dolgozók több mint 60 százalékát el kellett küldeni. A korai fázisú vállalkozások 65 százaléka jelentette azt, hogy hat hónapnál kevesebb ideig tud működni a tartalékaiból, ha addig nem indulna újra a befektetői élet.

Az Egyesült Államok vállalkozásait kiemelten rosszul érintette a gazdasági visszaesés: az amerikai startupok 84 százalékánál voltak leépítések az utóbbi három hónapban. A telekocsicégeknél különösen nagy a baj, a Lyft a napokban 982 alkalmazottját (a dolgozók 17 százalékát) bocsátotta el, míg az Uber több mint 5000 alkalmazottjától (a teljes stáb 20 százalékától) kész megválni, ha valamilyen gazdasági csoda nem történik.

Kaliforniában együtt tüntettek a Lyft és az Uber sofőrjei, mert a törvények szerint nem jelentkezhetnek munkanélküli segélyért, ráadásul a két cég is sokuknak tartozik Fotó: MARIO TAMA/AFP

A válság ellenére a startupok 12 százalékánál legalább 10 százalékkal nőttek a bevételek a járvány kezdete óta. Ilyesmiről leginkább a telemedicinában, az oktatásban, a pénzügyi technológiákban, a videós platformokban, az e-kereskedelemben és a videojátékokban utazó vállalkozások számoltak be.

A Startup Genome felhívja a kormányok figyelmét, hogy amennyiben hat hónapon keresztül támogatják a startupjaikat, akkor még -10 százalékos sajáttőke-hozam mellett is 41 százalékkal alacsonyabb lenne a megmentett munkahelyek költsége, mint a kis- és középvállalkozásoknál. A szervezet szerint ráadásul a startupok kisegítésével nem egyszerűen munkahelyeket, hanem a jövő munkahelyeinek megteremtőit mentenék meg.

