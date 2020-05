A bőréhség jelensége miatt hiányzik annyira az ölelés a karanténban

A Wired magazinnak egy 31 éves londoni nő számolt be arról a szokásáról, hogy hetente egyszer a kertje végén találkozik a legjobb barátnőjével, hogy megöleljék egymást, miközben úgy figyelik, hogy épp nézi-e őket valaki, mint ha épp valamilyen drogüzletet bonyolítanának le. Alice ölelkezős személyiségnek tartja magát, és állítása szerint úgy feltöltődik egy-egy ilyen öleléstől, hogy olyankor minden gondja egy csapásra elszáll.

Ez egy olyan neurológiai jelenségre vezethető vissza, amit köznyelvben csak bőréhségnek hívnak, és az emberi érintés biológiai szükségletét takarja. Ez az, amiért az újszülötteket az édesanyjuk testén pihentetik, és ezért számolnak be a magánzárka-tapasztalatok alapján arról, hogy a rabok legalább annyira vágynak valamilyen testi kontaktusra, mint a szabadságra.

„Amikor hozzáérsz egy másik ember bőréhez, stimulálod a bőr alatti nyomásérzékelő rendszert, amely jeleket küld az agy bolygóidegének. Ennek során az idegrendszer lelassul, csökken a pulzusszám és a vérnyomás, az agyhullámok pedig nyugodt állapotról árulkodnak. Az olyan stresszhormonok, mint a kortizol szintje is csökkenésnek indul” – mondta a lapnak Tiffany Field, a Miami Egyetem érintéskutató intézetének igazgatója. A Wired azt is leírja, hogy az érintéssel oxitocin is felszabadul a szervezetben, vagyis az a hormon, amely többek között szülésnél vagy orgazmuskor is felszabadul.

Fiatal pár ölelkezik az olaszországi Loanóban, 2020. május 4-én Fotó: JACQUES PION/Hans Lucas via AFP

Mivel az emberek társasági lények, érintés nélkül romlik a pszichés és érzelmi állapotuk. Az agy és az idegrendszer úgy van felépítve, hogy az érintést kellemes élményként kódolja. „A természet úgy alkotta meg ezt az érintési csatornát, hogy társasági környezetben növelje a kényelemérzetünket. Ez csak olyan társas lényeknél fordul elő, amelyeknek együtt kell lenniük, hogy növeljék túlélési esélyeiket” – mondta a Wirednek Alberto Gallace, a Milánói-Bicoccai Egyetem idegtudósa, aki szerint majmokban már kimutatták, hogy a fizikai kontaktus megvonása komoly egészségügyi károkat okoz.

A koronavírus-járvány alatti korlátozások azért is aggasztóak lehetnek, mert az egyedül karanténozók hetekig-hónapokig érintés nélkül maradhatnak, és a bőréhség az immunrendszert is gyengítheti. Field szerint az érintés a kortizolszint csökkentésében játszik nagy szerepet, ami azért fontos, mert ha a szervezet kortizolszintje túl magas, akkor a hormonok megölik a természetes ölősejteket (NK-sejtek), amelyek a vírusokat is támadják. A kutató szerint HIV-fertőzött és rákos betegeknél már kimutatták, hogy az emberi érintés növeli a természetes ölősejtek aktivitását.

Field elmondta, hogy például háziállatok simogatásával a kézben, gyaloglással a lábban, míg a saját fejünk masszírozásával vagy az arc hidratálóval kenegetésével a fejben található, nyomást érzékelő receptorok stimulálhatók, helyettesítve a más emberekkel való érintkezést.

