Ázsiából az USA-ba csábítja a legnagyobb csipgyártókat az amerikai kormány

Amerikai minisztériumok tárgyalásokba kezdtek a legnagyobb mikroelektronikai gyártókkal, annak reményében, hogy új gyáraikat Kína helyett az Egyesült Államokban nyitják majd. Mivel a félvezetőipar java Ázsiában, azon belül is főleg Kínában koncentrálódik, az amerikainak mondott elektronikus készülékek nagy része is ázsiai gyártású csipekkel van ellátva, ami akár kémkedésre is lehetőséget adhat – ez vezetett a Huawei-botrányhoz és részben az amerikai-kínai vámháborúhoz is.

Az amerikai kormány továbbá azért is igyekszik lokalizálni a technológiai ellátási láncot, mert a koronavírus-világjárvány is megmutatta, hogy a földrajzilag távol eső üzemektől való függőség mennyire fel tudja borítani a gyártási folyamatot.

A Wall Street Journal (WSJ) megszerzett egy levelet, amelyben az Intel vezérigazgatója arról biztosította a védelmi minisztériumot, hogy a cég „a jelenlegi geopolitikai helyzetből fakadó bizonytalanság miatt” hajlandó a Pentagonnal együttműködni. Bár az Intelnek már most is vannak olyan amerikai gyárai, amelyben a saját termékeihez készítenek csipeket, a minisztériumi megállapodás értelmében egy olyan gyárat is nyitnának, amely más amerikai cégeket lát el csipekkel.

A világ legnagyobb független félvezetőipari szereplője, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a kereskedelmi minisztériummal tárgyal az amerikai terjeszkedésről, míg a TSMC az egyik legnagyobb kliensével, az Apple-lel külön tárgyal egy amerikai csipgyár nyitásáról. A WSJ szerint az amerikai kormány a Samsung amerikai terjeszkedését is támogatja – a dél-koreai cégnek jelenleg a texasi Austinban van egy üzeme.

Az Intel, a TSMC és a Samsung is képes a gyorsaságot és energiahatékonyságot tekintve a piacon elérhető legfejlettebb, 10 nanométeres vagy annál kisebb csipek gyártására.

Az Egyesült Államok és Kína között évek óta fokozódó diplomáciai feszültség legújabban a koronavírus-világjárvány miatt erősödött fel, mivel Donald Trump elnök következetesen kínai vírusnak nevezte a SARS-CoV-2-t, és kommunikációjában sem vonakodik a kínaiak megbélyegzésétől, Kína pedig azt bizonygatja, hogy a nyugati világban már az USA-ból terjedt tovább a vírus.

