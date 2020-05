Fertőtlenít az egész világ

A koronavírus-világjárvány alatt sok tekintetben megváltozott a világ, de talán az összes intézkedés közül a fertőtlenítő brigádok bevetése volt a leginkább sci-fibe illő látvány.

Hogy a széles körű utcai fertőtlenítésnek van-e értelme, azt máig nem tudni, a Minessotai Egyetem fertőzéses betegségekkel foglalkozó kutatási igazgatója például azt mondta a New York Timesnak, hogy „a legjobb esetben pazarlás, a legrosszabb esetben káros szereket juttatunk a környezetbe.” A Harvard járványügyi szakértője annyit tett hozzá, hogy „meglepne, ha a külső terek fertőtlenítésének bármi haszna lenne.”

Mivel a vírus a légutakon keresztül jut a szervezetbe, elsősorban az arc környékét kell védeni, ezért javasolják a sűrű, alapos kézmosást vagy kézfertőtlenítést is, hogy az arc összefogdosásával ne kerülhessen a száj és az orr közelébe a kórokozó. Annak tehát abszolút van létjogosultsága, hogy a Keleti pályaudvaron a rohanó utasoknak felajánlják a kézfertőtlenítés lehetőségét.

Fotó: Arpad Kurucz/Anadolu Agency via AFP

De ennél sokkal extrémebb példák is vannak világszerte.

A mianmari Rangunban például tűzoltóautókból szórják az anyagot:

Fotó: SAI AUNG MAIN/AFP

A Moszkvai Állami Egyetem épülete előtt önkormányzati traktorból érkezik a tisztító csodaszer:

Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

A pakisztáni Pesavarban kis tartályos kocsikkal közlekednek a fertőtlenítők, és vegyszerrel köszönnek vissza az integetőknek:

Fotó: ABDUL MAJEED/AFP

A jemeni Szanaa városában úgy sem aprózzák el a fertőtlenítést, hogy védőfelszerelésekről és maszkokról még annyira sem hallottak, mint nálunk:

Fotó: MOHAMMED HUWAIS/AFP

De az az előírás is biztonságosnak tűnik, amit az albániai Tirana egyik piacán vezettek be a vásárlók számára, belépés előtt:

Fotó: GENT SHKULLAKU/AFP

Bogotában is vigyázni kell, hova lő a munkásokat fertőtlenítő fertőtlenítőmunkás.

Fotó: JUAN BARRETO/AFP

A Minszk közelében található Zaszlavje utcáit járó fertőtlenítő brigád meglepő popkulturális érzékenységről tett tanúbizonyságot:

Fotó: SERGEI GAPON/AFP

Persze ahogy a Jóbarátok Monicája is nekimegy a porszívón felgyülemlett pornak egy kisebb porszívóval, úgy a fehéroroszok is tudják, hogy a fertőtlenítőt is le kell fertőtleníteni:

Fotó: SERGEI GAPON/AFP

Ennek a katmandui gyakorlatnak a megítélése komoly teológiai kérdéseket is felvethet:

Fotó: PRAKASH MATHEMA/AFP

A riói favelában álló, maszkosított Michael Jackson-szobor fertőtlenítése teljesen más típusú kérdéseket vet fel:

Fotó: MAURO PIMENTEL/AFP

Kijevben a győzelem napjára készültek a munkások, de arról nincs információnk, hogy a virágosokkal egyeztettek-e a fertőtlenítésről.

Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

A kenyai Nairobiban fertőtlenítő önkéntesek pedig az unalmas fehér vagy narancssárga egyenruha helyett inkább stílust teremtettek:

Fotó: LUIS TATO/AFP

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: