Egyetlen énekes fertőzte meg a kórustagok 87 százalékát koronavírussal egy végzetes próbán

Amerikai közegészségügyi tisztségviselők a napokban tanulmányban számoltak be egy Washington állambeli esetről, amikor egy kórus tagjai között terjedni kezdett a COVID-19. A kórus 122 tagja közül ketten meghaltak, és összesen 53-an betegedtek meg, közülük csak egy ember volt, aki nem vett részt a végzetesnek bizonyuló március 10-i kóruspróbán – derült ki az amerikai járványügyi központ, a CDC jelentéséből.

A hatóságok a Skagit Valley Chorale énekkar összes tagját kikérdezték. A kórus rendszerint keddenként gyűlt össze egy két és fél órás próbára Mount Vernon településen. A CDC a vizsgálatnál a március 3-i és 10-i próbákra fókuszált.

A március 10-i próbán 61 ember vett részt, köztük egy olyan is, aki megfázásos tünetekkel bajlódott. Utóbb ez a kórustag bizonyult COVID-fertőzöttnek, és ő volt az első eset a kórusból, akinél a hatóságok megállapították a SARS-CoV-2 jelenlétét. Az illető mindkét próbán részt vett, de csak a kettő között, március 7-én alakultak ki a tünetei. A 10-i próbán megjelent 61 emberből végül 53-an váltak fertőzötté, közülük hárman kórházi ápolásra szorultak, ketten pedig meghaltak.

A megyei hatóságok csak március 10-én tettek ajánlásokat a social distancingről, és a legtöbb ember nem is értesült ezekről – derült ki a Skagit megyei közegészségügyi szerv közleményéből.

Fizikai kapcsolat egyik próbán sem volt a tagok között, de igen közel ültek egymáshoz, a jelentés szerint 15-25 centiméterre egymástól, de voltak, akik között üres székek is álltak. A próbák keretében azonban csoportokra bontott gyakorlást is szerveztek, ilyenkor kisebb csapatokra oszolva közelebb húzódtak egymáshoz a kórustagok a 45 perces kamarapróba idejére.

A jelentés szerint maga az éneklés is hozzájárulhatott a vírus terjedéséhez, mivel az énekléssel nagyobb számban szabadulhatnak el olyan areoszolok, amelyekhez előszeretettel tapad az új koronavírus. A CDC szerint az aeroszolok kibocsátását az éneklés (illetve a beszéd) hangereje is szabályozza, ráadásul néhány ember (akiket szuperterjesztőknek is szokás nevezni) többet bocsát ki ezekből akár sima beszéd közben is, mint mások. A hosszú próbát egy 15 perces narancsozós-sütizős szünet is megszakította, ekkor a kórustagok egy összecsukott székekből álló rakás körül gyűltek össze, és megosztották egymással a csemegéket.

A jelentés szerint mindez alátámasztja a social distancing (társas elkülönülés) fontosságát, illetve hogy tényleg legalább másfél méter távolságot kell tartaniuk az embereknek, továbbá tartózkodniuk a csoportos találkozásoktól és tömeges eseményektől – amellett, hogy az esettanulmány további érv a maszk viselése mellett.

Az utóbb megbetegedett kórustagok többsége 1-12 nappal a március 10-i próba után kezdett tüneteket érzékelni. Az énekkar tagjainak 84 százaléka nő, az átlagéletkoruk 69 év. Csak 32 százalékuk számolt be korábbi krónikus betegségről.

A kórus március 15-én értesítette a tagokat, hogy néhányan közülük COVID-19-ben betegedtek meg. Mire a hatóságok kapcsolatba léptek velük, sokan már önkéntes karanténba vonultak, ami a jelentés szerint megakadályozta a ragály további terjedését.

