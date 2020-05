Fűbe rajzolt körökkel igyekeznek rendet tartani, miután megrohamozták New York parkjait

A hétvégén a jó időnek köszönhetően elözönlötték a legfertőzöttebb világváros, New York parkjait a szabadba vágyó lakosok, ennek megfelelően több apró korlátozást is bevezettek a zöldterületeken.

Bill de Blasio, a város polgármestere elrendelte, hogy a legforgalmasabb parkok egyes területeire csak korlátozott számban lehet belépni, és ugyan a maszkviselés elmulasztása miatt, valamint a két-három fős csoportok esetében már nem osztogat büntetéseket a helyi rendőrség, a nagyobb embercsoportok oszlatása és a megfelelő távolság betartatása továbbra is az NYPD hatásköre alatt marad.

Az egyik brooklyni parkban ennél is tovább mentek: a brooklyni Domino Parkban fehér karikák felrajzolásával jelölték ki a látogatók helyét, hogy biztosan be tudják tartani a távolságtartásra vonatkozó szabályokat, és semmiképp se alkothassanak 4-5 főnél nagyobb csoportokat.

Fotó: JOHANNES EISELE/AFP

Minél kevesebben vannak a körön belül, annál kényelmesebb.

Fotó: JOHANNES EISELE/AFP

A szabad karikákra azért gyorsan le kell csapni.

Fotó: JOHANNES EISELE/AFP

A Central Parkban is korlátozásokat vezettek be, de a karikák itt elmaradtak.

Fotó: JOHANNES EISELE/AFP

A délebbre fekvő Hudson River Parkban már zsúfoltabbnak tűnik a tömeg.

Fotó: John Nacion/NurPhoto via AFP

De ahogy ezen a képen is látszik, a rendőrség és a város 2260 „távolságtartási nagykövete” folyamatosan járja a parkokat, és figyelmeztetnek a megfelelő távolság (6 láb, vagyis kb. 1,83 méter) megtartására.

Fotó: John Nacion/NurPhoto via AFP

Az Egyesült Államokban eddig több mint 1,5 millió fertőzöttet regisztráltak a koronavírus-járvány alatt, ezek közül 348 ezret New York államban és 192 ezret New York városában. A közel 90 ezer amerikai haláleset közül 22,5 ezer történt New York államban és 14 ezer a városban.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: