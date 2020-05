Itt az új koronakonteó: az ausztrál tízdollároson lelepleződik a háttérhatalom

Egy koronavírus-tagadó ausztrál csoport végre lerántotta a leplet a globális összeesküvésről: szerintük a 2017-ben bevezetett ausztrál tízdollárosból világosan látszik, hogy a Háttérhatalom tudatosan készült a szerintük hamis világjárvány kihirdetésére, ugyanis már a vírus megjelenése előtt rányomtatták a bankjegyre a SARS-CoV-2 képét.

A társaság a News.com.au oldal szerint nem túl népes, de annál hevesebb tiltkakozásokat rendezett a koronavírus miatt bevezetett korlátozások ellen Sydney-ben és Melbourne-ben, itt is azt a meggyőződésüket hangoztatták, hogy a COVID-19 valójában csak a háttérhatalom trükkje. Ezeket az állításaikat részben Judy Mikovits Plandemic című „dokumentumfilmjére” alapozták, amelyben a szerző többek között azt is állítja, hogy a maszkviselés aktiválja a betegséget. A film állításait sokan és sokszor megcáfolták, mégis újra meg újra felbukkan a neten, hiába próbálják törölni a szolgáltatók.

Még be is vallják

A csoport tagjai emellett az 5G káros hatásaiban is hisznek: a mobilhálózat és a koronavírus közötti vélt összefüggésre valószínűleg Nagy-Britanniában hívták fel a figyelmet helyi futóbolondok, ahol több tornyot is felgyújtottak, de ez a sajátos szórakozás nem sokkal később egész Európában elterjedt, még ott is, ahol még nem építették ki a hálózatot. Az őrület elérte az Egyesült Államokat is, az amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal (DHS) tegnap jelentésben hívta fel a figyelmet arra, hogy az adótornyok elleni elszórt támadások után továbbiakra lehet majd számítani. A vádakra semmilyen tudományos bizonyíték nincs.

Tele van koronavírussal, és még egy gyanús madár is van rajta. A jobb alsó sarok is gyanús!

Az 5G elleni bizonyítékot érdekes módon Nagy-Britanniában is egy bankjegyen találták meg: a konteóhívők szerint a húszfontoson lévő világítótorony valójában egy adótorony, ami szórja magából a gonosz delejt. A bankón egyébként a margate-i világítótorony látható.

És hogy miért rajzoltak koronavírust az ausztrálok a tízdollárosra két évvel a SARS-CoV-2 megjelenése előtt? A képen valójában az arany akácia (Acacia pycnantha), Ausztrália nemzeti növénye látható.

Arról, hogy a Háttérhatalom miért érzi feltétlenül szükségesnek azt, hogy bankjegyeken harangozza be gonosz terveit, az összeesküvés-elmélet hívei nem adtak bővebb magyarázatot.