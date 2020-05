Miután Zuckerberg kritizálta a posztok valóságtartalmának ellenőrzését, vaskos álhírt kezdtek el terjeszteni róla

A Facebook alapítója a héten a Foxnak adott interjújában kritizálta a Twittert, amiért az fact checkingnek, azaz tényellenőrzésnek veti alá a platformon megjelölt tartalmakat. Erről az után kérdezték Mark Zuckerberget, hogy a Twitter helyreigazította Donald Trump elnök levélszavazásról szóló tweetjeit. A közösségi oldalaknak nem kell az igazság bajnokait játszaniuk – mondta annak a Facebooknak az alapítója, ahol igen hatékonyan bővítik táborukat például az oltásellenes mozgalmak, és ahol meglehetősen elavult módszerrel ugyan, de folyik valamiféle tényellenőrzés. Zuckerberg nyilatkozatát Trump is idézte a Twitteren.



A Twitter fellépése után két nappal Trump előrukkolt egy elnöki rendelettel abban a témában, amit már évek óta vitatnak döntéshozók, szakértők és a techcégek képviselői. A rendelet szerint a techcégek végső soron elszámoltathatóvá válnának mindazért, amit milliárdnyi felhasználójuk ír, bár az amerikai kommunikációs törvény eddig széles körű védelmet garantált nekik e tekintetben. A törvény erről szóló, 230. szakaszát Trump visszavonatná.

Ausztrál közbelépés

Zuckerberg nyilatkozata után lépett a képbe két ausztrál szatirikus szájt egy-egy vaskos álhírrel, amelyek hamar virálissá váltak a Facebookon. A The Chaser „A közösségi oldalak ne ellenőrizzék a posztok valóságtartalmát – mondta a gyerekmolesztáló Mark Zuckerberg” című álhírrel jelentkezett, amelyben azt az alaptalan állítást is közli, hogy a Facebook alapítója kedveli a fekete zselés cukorkát.

A The Chaser cikke a Twitteren is kapós lett, több mint 4700-szor osztották meg újra. (A szatirikus álhírszájt egyébként egy olyan tweetet is közzétett, amely szerint belehalt a kimerültségbe a Twitternél Donald Trump posztjainak tényellenőrzését végző munkatárs.)

Az ugyancsak ausztrál The Shovel pedig „A 36 évesen elhunyt Mark Zuckerberg szerint a közösségi oldalaknak nem kellene a posztok tényszerűségét ellenőrizniük” című álhírt dobta be a köztudatba, ebben leírják, hogy a Facebook-alapító kaliforniai otthonában, koronavírusban hunyt el. Ez valamivel kevésbé vált népszerűvé a Facebookon, a Redditen és a Twitteren azonban jobban hasít.

A Facebook nem reagált az álhírekről beszámoló Vice megkeresésére, mindenesetre a Zuckerbergről valótlanságot állító vicc-cikkek mind a Twitteren, mind a Facebookon továbbra is elérhetők.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: