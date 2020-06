Videón a Crew Dragon teljes útja a kilövéstől az űrállomásig

Mint arról a Qubiten is beszámoltunk, a SpaceX múlt szerdára tervezett, de az időjárás miatt akkor elhalasztott, történelmi jelentőségű kilövését (úgy is, mint: felbocsátását) szombaton sikerrel elvégezték, így az űrutazás történetében először magáncég indított az űrbe embereket.

A Crew Dragon két űrhajósa, Bob Behnken és Doug Hurley magyar idő szerint vasárnap este meg is érkezett a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), ahol – a körülményektől függően – egy és négy hónap közötti időt töltenek el visszaérkezésük előtt.

Aki lemaradt a történésekről, vagy időrendben nézné vissza azokat, most videókon keresztül élheti át (újra) a nem mindennapi eseménysorozatot.

Az űrhajó felbocsátásáról készült videón az is látható, ahogy a kilövés után 2 perccel és 40 másodperccel leválik a Falcon 9 hordozórakéta első szakasza, majd még kilenc és fél perccel később a második szakasz is lecsatlakozik a Dragonról. Az első, újrahasználható szakasz egy drónhajón landolt az Atlanti-óceánban, míg a második elégett az atmoszférában.

Az első szakasz landolása a SpaceX Of Course I Still Love You nevű drónhajóján külön videón is látható.

Az űrhajósokra egy 19 órás utazás várt, amíg elérték a Nemzetközi Űrállomást. Behnken és Hurley az út során bejelentkeztek a Dragonról, bemutatták a kapszula belsejét, és régi űrhajós szokás szerint bejelentették az űrhajó választott nevét: az addig hivatalosan csak C206 jelzésű űrhajónak az Endeavour (magyarul kb. Törekvés) nevet adták, a NASA egykori űrsiklóprogramjának azonos nevű hajója után, amelyen mindketten utaztak korábban.

Az Endeavour magyar idő szerint vasárnap 16 óra 16 perc körül dokkolt az ISS-re. A teljesen automatikus műveletet biztonsági ellenőrzések sora követte, így még egy kis időt várnia kellett a két űrhajósnak arra, hogy átlebeghessenek az űrállomásra.

Ebből a kis időből a becsült nagyjából két óra helyett 2 óra 45 perc lett, de valószínűleg ez bosszantotta a legkevésbé Behnkent és Hurleyt, akiket végre személyesen is üdvözölhetett az űrállomás aktuális legénysége – az amerikai Chris Cassidy, valamint az orosz Anatolij Ivanyisin és Ivan Vagner.

Az átlebegést követően többek között Jim Bridenstine, a NASA igazgatója és az űrhivatalt ellenőrző kongresszusi bizottság elnöke, Ted Cruz texasi szenátor köszöntötte az űrhajósokat a Kennedy Űrközpontból.

