Nem hatékony, ráadásul mérgező is a légi szúnyogirtás

Annak ellenére, hogy a légi úton kijuttatható kémiai irtószerek engedélye toxikológiai okok miatt és az EU-s normatíváknak megfelelően 2019-ben megszűnt, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) 180 napra újra engedélyezte a deltametrin és természetes piretrin hatóanyagtartalmú biocid termékekkel történő légi szúnyoggyérítést.

Az NNK tájékoztatása szerint a döntés hátterében járványügyi megfontolások állnak, mivel Magyarországon több idegenben honos (inváziós) faj jelent meg, amelyek trópusi betegségek kórokozóit terjeszthetik.

Az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének a Qubithez eljuttatott állásfoglalása szerint

„a Magyarországon újonnan megjelent csípőszúnyogok különböző kórokozók terjesztésében játszott tényleges szerepe még tisztázásra váró komoly kutatói feladat, a jelenleg rendelkezésre álló hazai felmérések adatai egyelőre nem utalnak járványügyi helyzetre”.



Az Ökológiai és Botanikai Intézet az egyik inváziós faj, az ázsiai tigris- vagy zebraszúnyog (Aedes albopictus) hazai elterjedését már vizsgálja, és az eddig begyűjtött minták negatív eredményeket szolgáltattak a tesztelt vírusok jelenlétére.

Az Aedes albopictus, azaz az ázsiai tigrisszúnyog Forrás: Wikipédia

A közlemény szerint a csak az esti órákban végezhető légi úton történő szúnyoggyérítés „nem hatékony az egész nap aktív fajok ellen, amely körbe a legtöbb idegenhonos faj tartozik”.

Ráadásul az inváziós fajok csak egy-egy megyében fordulnak elő, így a célterületek kijelöléséhez egy előtérképezés szükséges – állítják az ökológusok. Szerintük enélkül az irtási gyakorlat kis hatékonyságú lesz, viszont az ország nagy részén értelmetlen környezetterhelést eredményez.

Légi szúnyogirtás Kiskörénél Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

„A légi kémiai védekezésnek jelentős környezetszennyező (ökotoxikológiai) mellékhatásai vannak, mert a leggyakrabban alkalmazott hatóanyag (deltametrin) közismerten mérgező számos más (sokszor hasznos) repülő rovarfajra, és felhalmozódik vízi gerincesekben is, ezzel akár tömeges halpusztulást is okozhat. A szer egészségügyi hatását már emberben is kimutatták. A fentiek alapján a légi kémiai szúnyogirtás ismételt engedélyezése ökológiai és tudományos alapokon nem indokolt” – fogalmaznak az ökológusok.

