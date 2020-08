Egy brit klímamodell szerint 2035-re teljesen eltűnhet az északi-sarki jég a nyári időszakokban

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A brit állami sarkkutató intézet, a meteorológiai szolgálat és a Cambridge-i Egyetem kutatói szerint a nyári időszakokban már 15 év múlva teljesen eltűnhet a jégtakaró az Északi-sarkról. Ezt abból a klímamodellből állapították meg, amelyet a meteorológiai intézet éghajlatkutatással foglalkozó részlege a legutóbbi, 127 ezer évvel ezelőtti interglaciális időszak arktiszi klímájának vizsgálatára hozott létre, számolt be róla a The Times. A tudósok úgy vélik, hogy a Föld korábbi klímájának pontosabb leképezése a jövőt szimuláló modelleket is pontosabbá teszi.

Bár a sarkvidéki jég eltűnését övező prognózisok eltérnek egymástól, a legtöbb kutató egyetért abban, hogy az Északi-sarkon az évszázad közepére a nyári időszakokban valószínűleg teljesen elolvad a jég. Műholdas felvételek azt mutatják, hogy a sarkvidék jéggel borított területei szeptember hónapban, vagyis az év azon időszakában, amikor a legkisebb a jégtakaró nagysága, átlagosan évtizedenként 13 százalékkal csökkennek.

A brit klímamodell azt mutatta be, hogyan olvadt el a jég több mint százezer évvel ezelőtt az Északi-sarkon a tavaszi hónapokban, és megvizsgálták a tavasszal és nyáron a sarkvidéki jégmezőkön kialakuló sekély tavak hatását is. Ezek a vízfelületek kevesebb napsugarat vernek vissza, így a jég és az óceán egyre több napsugarat nyel el. A kutatók arra jutottak, hogy az általuk vizsgált interglaciális időszakban számos ilyen tó keletkezett, és hasonlóak figyelhetőek meg manapság is.

Múlt szeptemberben a sarkvidéki jégtakaró 4,15 millió négyzetkilométerre csökkent, amely a műholdas megfigyelések történetének második legalacsonyabb értéke. Idén júliusban az amerikai űrügynökség, a NASA műholdas felvételeinek tanúsága szerint eltűnt a kanadai sarkvidéken található Ellesmere-sziget sokat vizsgált két jégsapkája.



Egy júliusban közölt tanulmány arról számolt be, hogy a jég olvadásával párhuzamosan 2100-ra néhány példányt leszámítva teljesen eltűnhetnek a jegesmedvék a Földről, mivel életterük fokozatos elolvadásával vadászterületük is egyre szűkül.

