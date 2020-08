A szociopaták már maszkot sem hordanak

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Az empátia hiánya és a szociopata személyiségjegyek nagyban csökkentik a koronavírus elleni óvintézkedések elfogadottságát – ez derül ki egy nemrégiben megjelent brazil kutatásból, amelyben 1578, 18 és 73 év közötti résztvevő viselkedését vizsgálták. A kutatók arra is rájöttek, hogy azok, akik hajlamosabbak a kockázatvállalásra, az óvintézkedéseket is figyelmen kívül hagyják, viszont minél empatikusabb valaki, annál inkább hajlamos betartani a járványügyi szabályokat.

A tanulmány szerzői szerint a járványügyi szabályok vagy ajánlások be nem tartása inkább függ az ember személyiségétől, mint a tényektől: az, aki visszautasítja a maszk viselését, akkor sem hajlandó betartani az óvintézkedéseket, ha emelkedik a megbetegedések és halálozások száma. A kutatók szerint Bolsonaro brazil elnök sem segített sokat a járványügyi helyzeten: azzal, hogy látványosan kétségbe vonta a WHO által javasolt intézkedéseket, fittyet hány a távolságtartásra, és már két egészségügyi minisztert is elfogyasztott, csak erősíti a szkeptikus álláspontot.

Számok és szabálykövetés

Ha valahol, hát éppen Brazíliában lenne fontos a járványügyi szabályok betartása: annak ellenére, hogy Bolsonaro csak valamiféle trükknek tartja a járványt, amellyel az ország gazdaságát akarják bedönteni, már csaknem 115 ezer halálos áldozatot tartanak nyilván az országban, a megbetegedések száma pedig meghaladta a három és fél milliót.

A maszkviselés kerülésének a szociopata személyiségen kívül számos oka lehet: Claudia Pagliari, az Edinburghi Egyetem pszichológusprofesszora szerint sokan azzal, hogy nem takarják el az arcukat, azt akarják kommunikálni, hogy erősebbek a vírusnál, ezért is látható annyi politikus maszk nélkül. Egy korábbi amerikai kutatás hasonló eredményekre jutott, mint a mostani brazil: ezek szerint a szociopatákon kívül a pszichopaták sem tartják be a járványügyi óvintézkedéseket.

Pavel S. Blagov, a Whitman College pszichológusa szerint a nárcisztikus és pszichopata személyiségjegyeket hordozók egy része még abban az esetben sem lenne hajlandó maszkot viselni vagy távolságot tartani, ha bizonyítottan beteg lenne. A kutató emellett fontosnak tartotta azt is hangsúlyozni, hogy ez nem jelenti azt, hogy ha valaki megbetegszik, az felelőtlen lenne.

A mostani kutatás szerint az úgynevezett sötét triádhoz tartozó személyiségek saját magukra és a társadalomra is nagyobb veszélyt jelentenek, mint empatikusabb társaik. Ide tartozik a machiavellizmus, a szubklinikus pszichopátia és a szubklinikus nárcizmus, de ez ismét nem jelenti azt, hogy aki elkapja az új koronavírust, az ezeket a jegyeket hordozná. A mostani eredmények a brazil pszichológusok szerint arra mutatnak, hogy további kutatások szükségesek, mindenesetre azt legalábbis részben magyarázzák, hogy egyesek miért utasítják el a javasolt óvintézkedéseket.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: