Nemcsak az autók, az aszfaltozott utak is erősen szennyezik a levegőt

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A frissen aszfaltozott utak és a kátrány tetőfedő lemezek – különösen a meleg nyári napokon – ontják magukból a káros anyagokat. Az aszfalthoz kapcsolható másodlagos szerves aeroszol-kibocsátás (secondary organic aerosol, SOA) éves szinten, városi közegben akár meg is haladhatja a gépjárművek kibocsátását, és a levegőszennyezés forrásai között jelentősen növeli a nem belső égésű motorokból származó szennyezők arányát – derül ki a Science Advances folyóiratban közzétett tanulmányból.

A kaliforniai kutatók Los Angeles és a környező terület levegőszennyezésének addig ismert forrásait kezdték el behatóbban vizsgálni, amikor rájöttek, hogy az adatok nem adják ki a teljes képet, tehát bizonyos forrásokat nem azonosítottak eddig.

Drew Gentner, a Yale Egyetem környezetmérnöke, a tanulmány vezető szerzője és kutatótársai elkezdtek a nyersolajat is tartalmazó aszfalttal kísérletezni, hogy felmérjék a szennyező anyagok kibocsátásának mértékét. Az utakon használt friss aszfaltot, az aszfaltzsindelyeket, valamint a tetőfedésnél használt folyékony aszfaltot is megvizsgálták, továbbá arra is kíváncsiak voltak, hogy az aszfalt elöregedésével párhuzamosan hogyan változik a kibocsátás.

A kutatók tapasztalatai szerint a legtöbb szennyező anyagot akkor bocsátotta ki az aszfalt, amikor az útburkolat-készítés szokásos hőmérsékletére, vagyis 140 Celsius-fokra hevítették. Az aszfalt hűtésével párhuzamosan a kibocsátás is csökkent, de 60 Celsius-fokon is jelentős maradt – és Los Angeles-ben nyáron gyakori, hogy az aszfalt ennyire átforrósodik. A kutatócsoport megállapította azt is, hogy a napsütés is jelentősen növeli a kibocsátást. Az útburkolatokhoz használt aszfalt esetén már mérsékelt fény is akár 300 százalékos növekedést hozhat a kibocsátásban, hőmérséklettől függetlenül.

Gentner és csapata a Dél-Kalifornia új útburkolataiból és tetőiből származó éves kibocsátást is megbecsülte. Számításaik szerint a friss aszfalt évi 1000-2500 tonna szilárd vagy folyékony szennyező részecskével terheli a légkört, miközben a fosszilis üzemanyaggal hajtott autók kibocsátása ugyanezekből csak 900-1400 tonnára jön ki egy évben (légnemű szennyezőkről tehát nem volt szó). Mindkét érték eltörpül amellett amellett az évi 4500-9500 tonnát elérő részecskeszennyezés mellett, amely az illékony vegyi anyagok, például rovarirtó szerek, bevonatok, ragasztóanyagok, tisztítószerek, kozmetikai szerek használatából fakad.

A kutatás főleg annak fényében jelentős, hogy a Yale News szerint az amerikai városok felületeinek 45 százalékát borítja aszfalt, míg a kátrányozott tetők a felületek mintegy 20 százalékát adják ki. Magyarországon a KSH adatai szerint a több mint 32 ezer kilométer hosszú közúthálózat több mint 30 ezer kilométerén borítja aszfalt és bitumen az utakat.



Kapcsolódó cikkek a Qubiten: