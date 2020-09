Fiatalon halnak a gyorsan növő fák, és ez a klímaváltozásnak kedvez

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

„Gyorsan élni, fiatalon meghalni, szép halottnak lenni” – vallotta a legendás James Dean, tartva is magát ehhez a mondáshoz. Ami azonban a fiatalon eltávozott ikonokra igaz, egyre inkább alkalmazható a fákra is. A gyorsan növekvő fajok élettartama rövidebb, és ez egyáltalán nem üdvös a klímaváltozás elleni harc szempontjából.

A fák gyorsabban nőnek, ha melegebb van, ami akár a globális felmelegedés rendszerébe épített természetes fék is lehetne, mivel nagyobbra nőve több szén-dioxid megkötésére alkalmasak. Ám egy új tanulmány eredményei szerint ezt a hatást jelentősen csökkenti, hogy a gyorsabban növekvő fák hamarabb el is pusztulnak, ezzel a szén-dioxid-megkötő képességük is megszűnik.

Meddig él egy fa?

Egyes gyors növésű fákról, köztük számos hidegebb éghajlaton honos tűlevelű fajról tudható, hogy rövidebb a várható élettartamuk, azt azonban eddig nem vizsgálták, milyen hatása lehet a meleg miatt fokozódó növekedésnek. A Nature Communicationsben kedden megjelent tanulmányt jegyző nemzetközi kutatócsoport arra jutott, hogy szélességi körtől és fafajtól függetlenül fennáll a kapcsolat a gyorsabb növekedés és a rövidebb élettartam között.

A kutatók 110 faj összesen kétszázezer évgyűrűmintáját vizsgálták, és a kutatás Afrika és az Antarktika kivételével az összes földrészre kiterjedt. A gyorsabb növekedés és a korai halál közötti kapcsolat a helyi klímától és a talajtípustól függetlenül fennállt. A kutatók maguk is meglepődtek, hogy ez az összefüggés ennyire általános – mondta a tanulmány vezető szerzője, Roel Brienen, a Leedsi Egyetem földrajztudós adjunktusa. A kutatást számítógépes szimuláció egészítette ki, amelyben a kanadai fekete luc gyorsabb növekedésének hatását vizsgálták a fa széntároló képességére.

Azok a fák, amelyek nagyobb hőmérsékleten gyorsabban növekednek, hamarabb érik el méretük maximumát, és ez a jelek szerint növeli az esélyt, hogy elpusztuljanak. A gyorsan növekvő fák ugyancsak kitettebbek a szárazság, a betegségek és a kártevők veszélyeinek. Miután a fák elpusztulnak, üvegházhatású metán kibocsátása közben fokozatosan megszabadulnak az eltárolt széntől.

A tanulmány egyik szerzője, Steve Voelker, a Syracuse Egyetem erdőbiológusa szerint a hatással komolyan számolni kell, mert a lassúbb növekedésű, de ellenállóbb fajokat gyakran gyorsan növő, de sebezhetőbb fákkal pótolják.

Egy a tanulmányban nem közreműködő szakértő, David Lee légkörkutató a Manchester Metropolitan Egyetemről a kutatást értékelve azt mondta, a megállapítások alapján „nem állja ki a tudományos próbát az az elképzelés, hogy a fosszilis üzemanyagok kibocsátása fák ültetésével vagy az erdőirtás csökkentésével ellensúlyozható”. Nem értett vele egyet Keith Kirby, az Oxfordi Egyetemen kutató ökológus, szerinte az eredmények nem teszik semmissé a faültetés előnyeit a klímaváltozás lassításában. Az igaz, hogy a fák fokozódó növekedésére kevésbé lehet támaszkodni, ha egy erdő szénmegkötő kapacitásának növeléséről van szó, de ezt ellensúlyozhatja az erdőirtás lassítása, illetve az erdőterületek megnövelése azokon a területeken, ahol ez fenntartható módon megoldható – mondta.

Nem ez az első kutatás, amely megkérdőjelezi a faültetés csodaszer voltát a klímaváltozás lassítására. Egy márciusi tanulmány szerint a trópusi fák széntároló képessége csökken, egy májusi vizsgálat pedig azt állapította meg, hogy a világ erdői egyre fiatalabbak és alacsonyabbak, ami fokozza a klímaváltozást.

